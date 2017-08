Afrique de l'Ouest: Gestion des informations sur la nutrition - Les pays du Sahel à la recherche d'un cadre harmonisé

Et revoilà l'Avenue Kwame Nkrumah, en moins de deux années, sous les feux des projecteurs. Après… Plus »

L'harmonisation du cadre est aussi nécessaire car, estime-t-il, «la sécurité alimentaire est un domaine transversal car faisant appel à plusieurs ministères et plusieurs pays, d'où la nécessité d'avoir des indicateurs fiables et partagés entre les différents membres du Cilss». A signaler que lors de la rencontre de Dakar, chacun des pays participants a produit un rapport national qui n'est retenu qu'après validation.

L'absence de données statistiques fiables a des impactes négatifs sur la prise de décision concernant la situation alimentaire dans le Sahel. Pour palier à ce manquement, des représentants du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, du Niger, du Togo, du Ghana et du Sénégal se sont réunis à Dakar avant-hier, lundi 14 août. Il s'est agi de construire un projet de protocole d'intégration des indicateurs de nutrition et d'amélioration de la qualité de ces indicateurs dans les enquêtes pérennes des Etats. Mieux l'objectif était aussi d'avoir un mécanisme pour assurer la qualité des données de nutrition collectées pendant ces enquêtes et de définir une procédure de vérification de la qualité.

Construire un projet de protocole d'intégration des indicateurs de nutrition et d'amélioration de la qualité de ces indicateurs dans les enquêtes pérennes des Etats. C'est l'ambition de sept (7) pays du Comité inter Etat de lutte contre la sécheresse au Sahel (Cilss) en conclave à Dakar, avant-hier lundi, pour réfléchir sur un cadre harmonisé de la gestion de leurs informations et données sur la nutrition.

