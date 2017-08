Congo-Brazzaville: Détournement des deniers publics - Quatorze nouveaux dossiers choc transmis au procureur général

Outre les malversations financières, le rapport du cabinet Luzolo Bambi (conseiller spécial du chef de l'État en matière de lute contre la fraude), des soupçons de blanchiment des capitaux sont retenus par ailleurs contre certaines sociétés pétrolières en complicité avec quelques banques opérant en RDC.

Après un mutisme longtemps observé sur le créneau de la traque des détourneurs des deniers publics, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux vient de se remettre en selle de la bonne manière. Une correspondance transmise depuis le 4 août dernier au procureur général de la République (PGR) a suffi pour remettre sur les feux de l'actualité ce collaborateur du chef de l'État dont la mission assignée à son cabinet est cependant loin de porter des fruits. Plus de deux ans après sa nomination, en effet, Luzolo Bambi a du mal à capter les sens de nombreux Congolais qui avaient pourtant misé sur sa personne pour traquer tous ces inciviques qui se plaisent à faire main basse sur les ressources du Trésor. L'intéressé avait certes initié des actions par le passé, mais il s'avère que toutes se sont terminées en eau de boudin, sans que les incriminés mis en cause ne soient inquiétés. Le spécial se serait buté à des pesanteurs de tout ordre tendant à annihiler ses initiatives restées, pour la plupart, sans échos.

Aujourd'hui encore, le revoilà enfourchant son armure pour mettre hors d'état de nuire les fossoyeurs de l'économie congolaise. Le contexte a-t-il changé ou que les soutiens qui avaient fait défaut autrefois sont bien présents aujourd'hui ? En tout cas, ce qui est vrai est que Luzolo Bambi est déterminé cette fois-ci à aller jusqu'au bout de son action. La lettre adressée au PGR en dit long sur ses vraies intentions car il met en évidence quatorze nouveaux dossiers portant sur des cas flagrants de malversations financières, de détournements de derniers publics, de corruption, de fraudes fiscales et douanières dont la perte au détriment de l'État est estimée à plusieurs millions de dollars américains.

Luzolo Bambi met en cause dans sa correspondance en forme de réquisitoire des hauts fonctionnaires de l'État, des mandataires publics, des hommes d'affaires nationaux et étrangers sans oublier certains responsables de banques commerciales. Autant dire qu'il s'agit là de la résultante des investigations fouillées qui étalent, toute grande, la grande maffia financière qui s'est installée au pays au détriment de l'État. Le rapport tombe à point nommé à l'heure où la RDC, actuellement presqu'en situation de cessation de paiement, traverse une crise financière aiguë caractérisée essentiellement par un manque criant de devises étrangères. D'aucuns pensent que cette nouvelle action de Luzolo Bambi permettrait de faire face à la fuite des capitaux en maîtrisant le circuit de corruption érigé par ces compatriotes véreux qui saignent à blanc les caisses de l'État. Alors que les fonctionnaires et agents de l'État sont impayés depuis près de deux mois, il est inconcevable que des quantités de billets de banque soient manipulées, sans vergogne, par des compatriotes qui ne pensent qu'à leur propre ventre.

La liste provisoire dressée par le Spécial sous forme d'une note technique au PGR contient un certain nombre de noms. Les personnes ciblées devraient faire l'objet d'ouverture d'une information judiciaire pour tenter d'infirmer ou de confirmer les faits portés à leur charge. Il s'agit, entre autres, - à en croire certaines indiscrétions - du directeur général de la Régie des voies aériennes -RVA-, Bilenge Abdalah ainsi que de son directeur financier Mwamba Sabiti. Les deux sont soupçonnés de détournement des deniers publics de l'ordre de 48,2 millions de dollars et d'avoir hypothéqué « toutes les recettes de la RVA à la RawBank en signant un contrat de gré à gré qui leur permet, sous couvert d'une gestion opaque de l'IDF -go pass-, de retirer des sommes colossales auprès de la RawBank sans justifications ».

Les noms de l'ancien directeur général de la Direction générale des impôts -DGI-, Dieudonné Lokadi Moga, de l'ex-directeur général de l'Ogefrem Anatole Kikwa ainsi que du liquidateur de Lignes aériennes congolaises (LAC), Norbert Sengamali, apparaissent également dans ce document choc de Luzolo Bambi dont des larges extraits ont fuité récemment dans la presse. Toutes ces personnalités sont soupçonnées des faits de corruption et de détournement pour lesquels elles sont appelées à s'expliquer devant le juge.

Également soupçonnées de blanchiment des capitaux, certaines sociétés pétrolières telles que Cobil, Total et Engen accusées d'avoir transféré à l'aide des licences d'importation, en complicité avec quelques banques correspondantes, des fonds à l'extérieur du pays sans contrepartie des marchandises. D'autres auraient carrément versé dans la fraude fiscale en engrangeant d'énormes dividendes qui empruntent souvent des voies détournées. Il va sans dire qu'au stade actuel, il ne s'agit là que des simples soupçons au nom desquels les présumés coupables sont censés bénéficier de la présomption d'innocence. Dossier à suivre.