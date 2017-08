Togo: Ça marche samedi !

Il convie donc "les militants et sympathisants à sortir massivement pour manifester leur engagement derrière le Président Faure pour sa politique de paix et de développement"

Saluant "la démarche inclusive de la commission de réflexion sur les réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles pour leur travail de sensibilisation sur le bien-fondé des réformes afin que les populations en soient outillées dans toutes les préfectures du Togo", le bureau national du parti au symbole du pigeon blanc dans un fond bleu azur, "exhorte la population à accompagner la commission dans son travail pour un meilleur aboutissement", et entend montrer à tous que " la rue n'est le monopole d'un parti politique".

Aussi, appelle-t-on "les coordonnateurs, les points focaux ainsi que les vaillants militants et sympathisants de la ville de Lomé et ses environs à prendre part à cette grande manifestation populaire pour dire non aux démagogues, aux affabulateurs et vendeurs d'illusions".

Selon un communiqué annonçant cette marche du parti UNIR, l'objectif réel est "de soutenir la politique de décrispation de la vie politique et les efforts de modernisation et de développement du Togo du chef de l'Etat".

On s'attend à voir les militants du PNP (Parti Nationaliste Panafricain) de Tikpi Atchadam, dans les rues de Lomé et d'autres grandes villes du Togo, le 19 Août prochain que le parti au pouvoir UNIR s'annoncent également dans la rue à la même date.

