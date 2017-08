Burkina Faso: Attaque terroriste à Ouaga - Des chefs coutumiers au chevet des blessés

Et revoilà l'Avenue Kwame Nkrumah, en moins de deux années, sous les feux des projecteurs. Après… Plus »

A l'heure actuelle au sein de Yalgado, précise le directeur, ce sont trois malades qui y sont toujours gardés dont une dame en grande réanimation qui a repris connaissance ce mercredi, un gendarme et le troisième malade en neurochirurgie qui est hors de danger. «Il y a deux cas assez graves à savoir un gendarme et un Algérien qui ont été transférés à l'hôpital Blaise Compaoré. Les autorités ont donné des consignes mais il faut que le malade (le gendarme) soit dans un certain état avant de pouvoir éventuellement envisager une évacuation», a précisé le directeur général. Il a aussi affirmé qu'il y a un malade qui est dans une clinique privée et un autre qui a demandé à aller dans une clinique de la place.

Tout en remerciant la délégation pour cet élan de solidarité, le directeur général de l'hôpital, Robert Sangaré, a saisi l'occasion pour faire le point de l'état des blessés. Selon lui, 25 blessés ont été admis à Yalgado avec des cas graves et le premier jour quatre décès ont été enregistrés. «On nous avait déjà amenés trois personnes décédées: deux Burkinabè et un Turc. Parmi les blessés, il y a une dame du nom de Victorine Nana qui est arrivée vraiment dans un état critique, le corps médical a essayé de sauver mais hélas», a déploré M. Sangaré. A la date d'hier mardi, souligne-t-il, les médecins légistes avaient déjà pu examiner une dizaine de corps.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.