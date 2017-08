Ile Maurice: Board de la FSC - «Des personnes ont été identifiées», annonce Sesungkur

Sudhir Sesungkur indique toutefois avoir plus trouvé des «mixed skills», notamment dans les secteurs financier et de la fintech, afin que le secteur puisse «avancer».

Selon le ministre, certains de ces oiseaux rares sont des expatriés venus s'établir à Maurice après leur retraite. Il fait ressortir que mettre la main sur des professionnels n'est pas de tout repos. D'autant plus que «certains ne veulent pas s'engager», soit parce qu'ils travaillent déjà à plein-temps, soit parce qu'ils sont eux-mêmes engagés dans ce type d'activité et veulent éviter tout conflit d'intérêt.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, «ce n'est pas facile» de trouver des gens «ki anvi donn koudmin, servi lor bann board». Et c'est avec beaucoup de difficultés que le gouvernement a pu trouver des «profils divers» pour siéger sur le conseil d'administration de la Financial Services Commission (FSC).

