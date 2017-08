Angola: Luanda aura une nouvelle morgue centrale capable d'examens médicaux

Luanda — La première pierre pour la construction de la Morgue centrale de Luanda, dotée des moyens pour des examens médicaux aux cadavres, a été posée lundi à Luanda, par le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente.

La morgue sera construite sur une superficie de sept mille mètres carrés dans le district urbain de Maianga, entre l'ancienne structure et l'arrière du Centre de réadaptation physique et vise selon le ministre de la santé, Luís Gomes Sambo, à soigner des corps correctement et à garantir un traitement affectueux aux membres de la famille.

Selon le gouvernant, la construction d'une nouvelle morgue se justifie parce que l'actuelle date de l'époque où Luanda comptait environ un million d'habitants, alors qu'actuellement, la capitale abrite près de sept millions d'habitants.

Luís Gomes Sambo a informé que l'institution servira également à enquêter et clarifier les causes de décès et à contribuer au développement du service d'autopsie médico-légale et clinique et à la formation de médecins légistes et pathologistes pour des hôpitaux tertiaires.

Le projet, a-t-il dit, a une forte composante de formation des ressources humaines spécialisées pour produire les résultats escomptés, tout en promettant la coopération avec le Service des enquêtes criminelles (SIC) de la police nationale.

Les travaux de construction et l'équipement de la nouvelle centrale mortuaire de Luanda sont estimés à un milliard 263 millions à un milliard AKZ (sept millions de dollars).