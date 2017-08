Angola: Le ministre exhorte les éleveurs de Camabatela à produire davantage de la viande

Camabatela (Angola) — Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Alexandre Nhunga a exhorté, le week-dernier, les éleveurs du bétail de Camabatela, province de Cuanza Norte, à développer leurs activités avec professionnalisme et détermination, dans le but d'atteindre l'autosuffisance dans la production de viande, de manière à freiner l'importance de ce genre d'aliments.

L'objectif du gouvernement consiste à atteindre, dans un bref délai, une production de plus de 10.000 tonnes de viande par an, et pour y aboutir il faut que les éleveurs travaillent avec professionnalisme et détermination, a ajouté le ministre à l'inauguration de l'Abattoir Industriel de Camabatela, le plus moderne du pays.

"Nous voulons que les éleveurs de Camabatela s'engagent avec professionnalisme, sans quoi difficilement nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes assignés", a-t-il dit, soulignant la nécessité d'accroître non seulement en quantité et qualité, mais surtout par la transformation du potentiel en argent, afin de contribuer au développement du plateau de Camabatela.

L'Abattoir de Camabatela, qui s'étend sur 16,69 hectares, sous gestion initiale du Ministère de l'Agriculture et du partenariat technologique du Groupe Valagro, est une entreprise née du financement du gouvernement espagnol de 13 millions 44.000 USD. La boucherie est capable d'abattre, journellement, 200 têtes de gros bétail et 300 têtes caprines.

Formé de 200 fermes, le plateau de Camabatela, qui renferme quelques portions des territoires des provinces de Cuanza Norte, Malanje et Uíge, a une superficie totale d'un million 410.000 hectares.

La municipalité de Camabatela se situe à environ 180 kilomètres au nord-est de Ndalatando, chef-lieu de la province de Cuanza Norte.