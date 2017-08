Congo-Kinshasa: Le président de l'Assemblée nationale s'investit dans la rénovation du stade de Kazamba à Kikwit

Elevé au rang de stade national, le complexe omnisport de Kazamba, situé à plus de 520 km à l'Est de Kinshasa sur la nationale n°1, est en phase de sa modernisation. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minaku, accompagné par les ministres des Sports et des Affaires coutumières, a donné le go aux travaux de rénovation.

Le séjour du président de l'Assemblée nationale dans le Kwilu profond, du 3 au 10 août, n'a pas été que politique. Aubin Minaku a bel et bien profité de son passage à Idiofa, sa circonscription électorale, pour non seulement s'enrôler mais aussi sensibiliser la population à lui emboîter le pas. Et dans la suite de son agenda, le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est illustré dans les actions de développement multisectoriel.

C'est dans ce cadre qu'il a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation, rénovation et modernisation du stade omnisport de Kazamba à Kikwit, la deuxième ville de la province du Kwilu, à plus de 520 km à l'Est de Kinshasa sur la nationale n°1. Il s'agit d'une infrastructure sportive qui venait d'être élevée, il y a quelques semaines, au rang de stade national. Et pour Aubin Minaku, c'est l'occasion pour les leaders de cette partie de la République d'œuvrer pour que les travaux aillent jusqu'à la fin pour le rayonnement sportif de Kwilu.

Il est à noter que la première étape de rénovation est prise en charge par des leaders du Kwilu. Les travaux ont été lancés, mercredi 9 août en présence des ministres des Sport, Papy Nyango, et des Affaires coutumières, Guy Mikulu, des ministres provinciaux et du Maire de la ville de Kikwit. « La concrétisation de ces travaux était l'un des besoins majeurs de la population de Kikwit, surtout les jeunes », a rappelé le Maire de la ville.

Et la grande surprise a été annoncée par le ministre des Sports : c'est l'équipe nationale, Les Léopards, qui va inaugurer le stade de Kazamba. Les travaux commencent par la modernisation de l'aire de jeu. « Le stade sera à même d'accueillir toutes sortes de rencontres : locales, nationales et voire internationales », a affirmé le ministre des Sports. La deuxième phase des travaux de rénovation du stade de Kikwit, sera la construction de la tribune de 22 gradins et du vestiaire.

Selon le ministre, l'aménagement du sol se fera pendant deux semaines par l'Office de route, tandis que les travaux d'assainissement et du gazon synthétique prendront trois semaines. « Le stade sera prêt dans quatre mois », a-t-il précisé.

Idiofa, Bulungu et Kenge sensibilisés à l'enrôlement

Par ailleurs, la population des territoires d'Idiofa, de Bulungu et de Kenge, ont tous été invités à aller s'inscrire sur le fichier électoral de la Céni en perspective des futures élections.

Partout où il est passé, le président de l'Assemblée nationale a prêché le patriotisme et l'engagement pour le développement. C'est pour encourager les initiatives locales, qu'il a visité un grand hôpital secondaire au village de Kingunda avant d'inaugurer la Radio Veritas, une radio installée en plein Bulungu, par un natif du coin, le ministre Guy Mikulu.

Préoccupé par l'évolution politique du pays, la population de Bulungu a imposé son rythme de marche au président de l'Assemblée nationale, qui s'est vu obligé de tenir un meeting pour expliquer les péripéties qui avaient conduit aux accords sous la facilitation de l'Union africaine et sous la médiation de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco). Dans tous les cas croit-il, comme le lui a dit le président de la République, « les élections seront organisées sur toute l'étendue du territoire national ».

Avant de regagner Kinshasa, Aubin Minakua transité par Kenge pour la même tâche de sensibilisation. Bien plus, il a présidé le conseil provincial de sécurité et avant d'échanger avec les députés provinciaux du Kwango. Ces derniers ont été appelés à jouer leur partition dans la cohésion nationale, qui devra se traduire par une collaboration interinstitutionnelle harmonieuse.

Face à la population de Kenge, des besoins spécifiques ont été posés. C'est notamment la problématique de l'électrification de la ville et la desserte en eau potable.