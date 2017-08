Angola: Election/2017 - Le MPLA continuera à valoriser les Chefs coutumiers

La priorité sera également donnée à la construction des Infrastructures routières et à l'Agriculture pour la sécurité alimentaire des familles paysannes, a-t-il ajouté, appelant les Chefs coutumiers à mobiliser les électeurs afin qu'ils se rendent nombreux aux urnes et à éviter l'abstention pour la consolidation de la démocratie dans le pays.

Par ailleurs, le premier secrétaire provincial du MPLA a réitéré que son Parti continuerait à œuvrer pour le développement et le bien-être des Angolais, en faisant de l'Education et de la Santé secteurs prioritaires.

Dans une rencontre avec les Chefs coutumiers à Huambo, principale ville de la province du même nom, dans le cadre de la campagne pour les élections générales et démocratiques du 23 août 2017 en Angola, Kussúmua, qui est également gouverneur local, a souligné que l'Angola, en tant qu'Etat démocratique et de droit, reconnaissait consciemment le statut et le rôle des entités coutumières au sein des communautés.

Huambo — Le MPLA continuera à garantir l'intégration des chefs coutumiers et à leur devoir du respect, car ils représentent les valeurs et les idéaux des Angolais dans les communautés au sein desquelles ils vivent, a fait savoir mercredi, à Huambo, le premier secrétaire provincial du Parti au pouvoir en Angola, João Baptista Kussúmua.

