Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Trois gardes de parc tués par des présumés miliciens

Trois gardes de parc ont été tués et un autre porté disparu au Nord-Kivu, après l'attaque lundi 15 août matin d'une position de l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) aux environs de Kyavinyonge par un groupe de présumés miliciens Maï-Maï.

Une équipe de patrouille de 18 gardes de parc a été attaquée, lundi aux environs de 6 heures du matin, au poste de Vihyo, non loin de Muramba, 10 km à l'ouest de Kyavinyonge. Des sources locales et celles de l'ICCN ont confirmé la mort des trois gardes de parc et la disparition d'un autre. Le porte-parole de l'ICCN au Nord-Kivu souligne que des recherches se poursuivent pour retrouver le garde de parc disparu.

Le reste de l'équipe a dû se replier vers le poste ICCN d'Ishango, en territoire de Beni. Les sources de la coopérative des pêcheurs dans la zone disent que l'enclave de pêche de Kyavinyonge, qui compte environ 35 000 habitants, vit sous la menace d'autres attaques de ces miliciens et des jeunes armés, qui campent dans la zone depuis plus d'un mois. Ces derniers menacent de chasser l'ICCN pour protéger leurs cultures dans le parc et relancer la pêcherie pirate de Muramba, fermée depuis 2009.

Le porte-parole de l'ICCN, Joël Wengamulayi, qui reconnait la récurrence des attaques ces derniers temps, affirme que des dispositions sont prises, notamment avec les FARDC, pour solutionner le problème.