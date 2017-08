Gambie: Plainte de villageois contre une pêcherie chinoise pour pollution

Golden Lead possède une usine dans le village de Gunjur et de Kartong. Il envisagerait d'ouvrir un troisième site à Sanyang. Après plusieurs tentatives infructueuses de dialogue avec les responsables de la société chinoise et une première plainte retirée en juillet en échange de promesses de dédommagements, les villageois ont préféré saisir la justice. Le dossier sera examiné le 25 octobre.

Quand l'usine s'est installée, les habitants s'étaient réjouis pour l'emploi et le dynamisme de la région. Pour relancer l'économie, le président gambien Adama Barrow cherche à attirer les investissements, notamment chinois. Mais ces derniers sont souvent accusés par les experts de ne pas assez se préoccuper de l'environnement en Afrique. Et les autorités laissent faire.

Ensemble, les plaignants accusent le groupe chinois de déverser ses eaux usées via une canalisation installée clandestinement, ce que l'entreprise nie. Les habitants constatent pourtant les dégâts. Des animaux intoxiqués, des carcasses de poissons échoués sur les rivages, une couleur inquiétante de l'eau. Ils sont formels : « Les gens qui habitent au bord de la mer sont contaminés par l'eau, rapporte Omar N. Darboe, l'un des villageois joint par RFI, ils développent des infections de la peau. Même la ville sent fort. Tout le monde se plaint de la situation à cause de la mauvaise odeur qui vient de leur usine. »

A Gunjur, en Gambie, des villageois ont décidé de déposer plainte contre une pêcherie industrielle chinoise. Installée depuis le mois de septembre, elle produit de la farine alimentaire pour animaux et déverse ses déchets dans le littoral. Une situation que les habitants ne supportent plus.

