Sénégal: KAS Eupen - Mbaye Leye explique son choix

Ce mercredi, l'attaquant Mbaye Leye a officiellement été présenté à Eupen, son nouveau club pour les trois prochaines saisons. L'attaquant sénégalais de 34 ans a quitté Zulte Waregem avec qui il a remporté la Coupe de Belgique la saison dernière pour lier sa destinée avec les Eupenois, prolongeant son séjour en Belgique.

Mbaye Leye n'a pas peur de l'avouer en débutant sa présentation, d'autres clubs le voulaient et lui proposaient un meilleur salaire. « J'avais des possibilités en Belgique, à l'étranger mais c'est Eupen que j'ai choisi. Ce choix n'a pas été dicté, lance-t-il à l'assemblée. Eupen a pris contact avec Zulte juste avant le début du championnat. J'ai eu une bonne discussion avec monsieur Colomer (ndlr : le directeur sportif) et j'ai tout de suite eu un bon feeling. Je savais où j'allais en signant à Eupen. Et puis, j'ai senti que le club me voulait vraiment. Et je voulais venir ici. »

A 34 ans, certains se demandaient ce que le grand Sénégalais allait bien pouvoir venir faire du côté d'Eupen. « Mon rôle ? On a écrit beaucoup de choses à ce sujet mais je vais vous le dire : Je suis venu ici pour jouer et faire des résultats. Tout le reste - encadrer les jeunes, apporter mon expérience, etc. - je ne pourrai le faire que si je preste bien sur le terrain », affirme l'ancien de Zulte-Waregem.

D'autres se sont étonnés de la durée du contrat : 3 ans. « J'ai toujours voulu cela », se défend Leye. « C'est une question de sécurité pour moi, ma famille. Le plus important, c'est la stabilité. »

Quant à la possibilité d'intégrer le staff ou Aspire, le buteur coupe court : « Je n'ai jamais demandé et ne le demanderai jamais ! C'est sûr que je resterai dans le monde du foot après, parce que je suis passionné, mais je suis toujours un joueur et pas encore dans une situation d'entraineur. Ça n'a pas de sens de mettre ça dans un contrat maintenant. Tout est une question de mérite. On verra en temps voulu. »

Cela fait en effet dix ans que Mbaye Leye évolue dans le championnat belge où il disputé 300 rencontres (106 buts), souligne Eupen, avec des passages à La Gantoise (2009-2010), au Standard (2010-2012), Lokeren (2014-2015) et Zulte Waregem (2007-2009 puis 2012-2014 et 2015-2017). Leye pourrait effectuer ses débuts le week-end prochain contre Ostende.