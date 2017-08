Guinée: L'opposition veut une CENI vraiment indépendante

L'ancien ministre de la Justice et facilitateur de l'opposition au dialogue politique de 2013, redoute un… Plus »

Après la validation de l'élection de maître Amadou Salifou Kebe à la tête de la CENI, l'équipe dirigeante s'attele désormais à la définition d'un chronogramme pour la tenue des élections locales en Guinée. En effet, les dernières élections locales remontent à 2005. Depuis 2010, les communes urbaines et rurales en Guinée sont gérées par les délégations spéciales. Le mandat de celles-ci ne devaient pas dépasser six mois.

Sidiki Touré indique que la préoccupation du parti présidentiel est de faire en sorte que les élections soient organisées de manière crédible en Guinée : "Que ça soit une CENI politique ou technique, l'essentiel est d'avoir une structure transparente, crédible, fiable et qui soit capable d'organiser des élections suivant non seulement l'attente de la population mais aussi de la classe politique. La mouvance n'a rien à voir avec le fonctionnement interne de la CENI. Donc c'est une structure indépendante mais qui a en son sein les représentants de toutes les entités."

L'opposition guinéenne estime que la crise à la CENI est une manoeuvre du pouvoir en place en vue de retarder la tenue des élections locales. Des élections qui devraient se tenir en Guinée depuis sept ans. Faya François Bourouno du parti PEDN de l'ancien premier ministre Lansana Kouyaté, préconise d'ailleurs la mise en place d'une CENI technique à la place de l'actuelle qui est, à son avis, trop politique : "Il faut aujourd'hui revoir la loi qui met en place cette institution. Il faut pencher vers une CENI beaucoup plus technique pour qu'on ait plus de techniciens que de politiciens pour contrôler notre processus électoral. En plus, il faut travailler sur le règlement intérieur et les statuts qui doivent définir le mode de fonctionnement de l'institution."

Une CENI technique et non politique

