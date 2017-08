Quand on l'interroge sur les Etalons du Burkina Faso, Aliou Cissé, le sélectionneur du… Plus »

Pourquoi ce divorce voulu de l'état ? Des informations crédibles parvenues à Confidentiel Afrique, renseignent que la Bridge Bank sise à Abidjan ( banque de Yérim Sow) n'a pas été à la hauteur des attentes dans le domaine de l'appui technique et financier. Après plus de quatre ans d'activités, la BNDE qui espérait tirer grand profit du partenariat technique de Bridge Bank est restée sur sa faim. Au fil de nos investigations, l'on découvre que la BNDE est deux fois plus capitalisée que Bridge Bank.

Selon des informations exclusives en possession de Confidentiel Afrique, l'état, actionnaire majoritaire ( 34% du capital) va se séparer de Yérim Sow et chercher un nouveau repreneur des actions de cet entrepreneur. De source autorisée, l'entrepreneur Yérim Sow a été informé de cette option de séparation et accepté d'engager des discussions avec l'état.

La BNDE lancée en 2014 et drivée par le banquier Thierno Seydou Nourou SY se porte bien. Seulement un de ses actionnaires, l'entrepreneur sénégalais, patron de Teylium et détenteur de 32% des parts du capital fait ses valises.

