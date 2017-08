Nigeria: 100 jours sans Buhari et toujours Boko Haram

Les étudiants de l'université de Maiduguri se disent déterminés à terminer l'année académique en dépit des attentats à répétition qui ont endeuillé l'endroit : "C'est vraiment malheureux ce qui passe ici mais nous sommes plus intéressés par nos études et nos résultats. Quelles que soient les activités de boko haram, rien ne va nous arrêter pour atteindre nos objectifs académiques", dit l'un d'entre eux. Un autre ajoute: "Nous avons déjà commencé nos examens, et nous sommes résolus à continuer."

Les hashtags #RemainAndRestore et #ResumeOrResign et sont très utilisés sur les réseaux sociaux. Les partisans de Muhammadu Buhari veulent croire en son retour annoncé au pays dès que les médecins britanniques lui permettront.

Au Nigeria toujours, voilà 100 jours que Muhammadu Buhari est absent du pays et se fait soigner à Londres. Des voix s'élèvent pour demander au président nigérian de démissionner du pouvoir, une question sur laquelle Nigérians du nord et du sud sont divisés.

