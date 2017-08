Congo-Kinshasa: L'ONU a reçu deux rapports sur l'assassinat de ses experts au Kasaï

Dans le rapport remis mardi 15 août au Conseil de sécurité, le comité d'enquête indépendant de l'ONU reste en revanche excessivement prudent et présente des conclusions qui vont dans le sens des autorités congolaises. Il pointe la responsabilité probable de la milice des Kamuina Nsapu tout en estimant « que le manque de preuve ne veut pas dire que d'autres acteurs ne sont pas impliqués ». Il estime aussi que l'ONU a eu une réponse adéquate. L'ONG Human Rights Watch s'est insurgé dans un communiqué contre ces conclusions et demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, une investigation sérieuse pour faire éclater la vérité.

Il est clair dans ce rapport que les deux experts sont des victimes innocentes. Ils n'ont rien fait qui puissent contribuer à ce crime intolérable et c'est naturellement mon intention de tout faire dans mes contacts avec le gouvernement du Congo et avec le Conseil de sécurité pour que les criminels soient punis.

C'est suite à ce rendez-vous estiment les enquêteurs indépendants de l'ONU que Michael Sharp et Zaida Catalan avaient décidé de se rendre dans la localité de Bukonde. Mais à 10 kilomètres de leur destination finale, des coups de feu auraient été tirés dans leur direction et leur chauffeur blessé. Les deux experts auraient été assassinés peu de temps après.

La mort des deux experts de l'ONU en République démocratique du Congo (RDC) continue de soulever de nombreuses questions. Pour preuve, deux rapports ont été remis ces dernières semaines au Conseil de sécurité de l'ONU. Celui du groupe des experts sur la RDC pour lequel travaillaient Zaida Catalan et Michael Sharp, qui pointe notamment la responsabilité possible des forces de sécurité congolaises dans cet assasinat « prémédité » selon ses rédacteurs, et le rapport de la commission d'enquête indépendante mise en place par l'ONU qui reste, lui, bien plus prudent dans ses conclusions.

