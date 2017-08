Cameroun: Crise du Nord Ouest et du Sud Ouest - Pour le PURS le Cameroun est sur une corde raide

Il existe un déni de dénomination de ce qu'il convient d'être appelé « Crise du Southern Cameroons ». Certains préfèrent minorer la situation et lui attribuer des qualificatifs négligeables. Or, la situation actuelle est bien celle d'une crise politique.

La crise politique faut-il le rappeler est un moment capital, grave et parfois décisif dans la vie d'une institution. Elle est le revers de l'inadéquation manifeste entre l'organisation de la politique de l'Etat et la réalité. La crise politique entraine des grèves, des manifestations, des mouvements sociaux, des émeutes ou plus grave une révolte.

Voilà déjà 10 mois qu'ont démarré les revendications des régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest de notre pays. Dix longs mois au cours desquels le pouvoir a procédé par saupoudrage. Le gouvernement central a usé de cosmétique en guise de solution, sans tenir compte de la situation allergène que cela entrainerait.

Face aux multiples revendications, comme d'ordinaire, la pensée unique a été favorisée, brisant ainsi la voie du dialogue.

-Les avocats attendent toujours l'amnistie de leurs pairs et le retour de ceux qui ont été contraints à l'exil,

-Les enseignants revendiquent encore les états généraux de l'éducation,

-Il a été réclamé le fédéralisme, on a opposé à cela une déconcentration victime d'un grave handicap dans sa mise en œuvre.

La conséquence de cet autoritarisme est visible dans les solutions inadaptées dont nous sommes tous témoins aujourd'hui. Ce qui débouche sur la cacophonie observée avec des relents de revendication de sécession.

L'incohérence de ces solutions a cédé la place au radicalisme de certains compatriotes et une remise en cause de la sécurité publique. Nous avons vu circuler sur la toile des images de profanation de notre drapeau, celles des incursions dans les ambassades et d'autres actes d'outrage aux symboles nationaux.

Il convient pour nous de souligner la gravité de cette situation de crise, mais surtout de condamner ce que certains désignent comme l'opération : « Burn the flag and anything else that represent the colonial regime ».

En effet, si la manifestation est un acte démocratique, l'outrage aux symboles nationaux est une offense grave qui porte atteinte à la souveraineté de l'Etat. Ce sont des actions d'extrémisme qui transgressent les revendications légitimes du southern Cameroons.

Comme nous l'avons dit il y a quelques mois, le gouvernement est appelé à la libération des leaders emprisonnés, mais surtout à mettre en place une plate-forme indépendante de sortie de

crise arbitrée par les acteurs de la société civile. La plate-forme « Solve the southern Cameroon Crisis » devra engager un dialogue franc et sincère afin de trouver solution à cette crise. La solution ne se trouve pas dans les multiples missions stériles des ministres et membres du gouvernement peu crédibles aux yeux de l'ensemble du peuple Camerounais.

Il urge pour le pouvoir en place de prendre ses responsabilités afin d'éviter que notre pays se retrouve dans une situation chaotique pendant les prochaines années. Chao qui, bien entendu aura un sérieux impact sur les générations futures. Le Cameroun est une nation qui compte sur tous ses fils, du Nord au Sud-Ouest, de l'Est au Nord-Ouest.

Notre histoire est commune à tous les fils du Cameroun et nous ne sommes pas à mesure de la refaire.