Gabon: Un beau geste

A ce dialogue, il avait préféré son propre forum, entouré par les membres de la coalition de l'opposition. De même, il avait continué à parcourir le monde espérant trouver gain de cause auprès des voix qui portent. Jean Ping a fini par se lasser et embarrasser de nombreux Gabonais tout en se rendant compte de la nécessité de changer de cap.

Le leader de ce commando avait déclaré avoir disposé des bombes au sein des bâtiments administratifs et menacé de les faire exploser si ses exigences n'étaient pas satisfaites. On sait qu'Abang Minko avait été mis aux arrêts. Toutefois, Jean Ping avait persisté dans la contestation du verdict de la présidentielle d'août 2016. Lequel avait été marqué par la réélection du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Il avait évité de prendre part au dialogue national organisé du 28 mars au 26 avril dernier par le chef de l'Etat gabonais pour dénouer la crise post-électorale.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.