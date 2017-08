Cameroun: Note de lecture - Chroniques d'un « chef de terre »

Dans les jours à venir, des techniciens et spécialistes parcourront villes et villages du Cameroun… Plus »

Querelles et batailles de leadership entre élites, ou de positionnement des chefs traditionnels, élans de prédation ou de manipulation des opérateurs économiques sont exposés dans l'ouvrage. De même que l'hypocrisie, les mensonges, ruses, malices trahisons, perfidie et autres méchancetés des hommes politiques. Tout comme les ronds de jambes des femmes de tout bord cherchant à contrôler l'autorité.

D'abord par les mécanismes qui vont favoriser son inscription à l'école moderne alors que rien n'y prédestinait ce fils de marabout musulman. « En 1964, alors que je n'avais que sept ans, le Sultan de Goulfey (arrondissement du Serbewal - département de Logone et Chari), inscrivit de gré ou de force un certain nombre d'enfants à l'école rurale du village ; le sort voulut que je sois de la cuvée de cette année-là », explique-t-il en page 30.

