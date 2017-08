Cameroun: Hilarion Diwala Mony - Le gardien des traditions

Dans les jours à venir, des techniciens et spécialistes parcourront villes et villages du Cameroun… Plus »

Ce dignitaire de la tradition Kounambémbé, initié aux us et cultures de ses ancêtres dès l'âge de 6 ans, a su utiliser toutes les « choses » transmises par son grand-père, affirme-t-il.

D'où sa renommée, puisqu'il a entraîné plusieurs clubs au Cameroun (Fédéral de Foumban, Panthère de Bangangté, Union sportive d'Abong-Mbang) et surtout à l'étranger. L'Union sportive O'Mbila Nziami de Libreville (Gabon), avec lequel il a « fait le tour de l'Afrique », Vita Club de Kananga (RDC) et Ajax de Capetown (Afrique du Sud).

Il n'est pas non plus seulement un ancien fusilier de l'air des Forces armées camerounaises. Il est ce vénéré chef traditionnel de deuxième degré du canton Kounambembé, (l'un des trois cantons de Yokadouma), où il règne depuis 2011.

Initié dès l'enfance aux us et coutumes de ses ancêtres, ce chef traditionnel tire aussi sa réputation de son passé d'entraîneur de football.

