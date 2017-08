Togo/Maroc: Les Eperviers de Claude Le Roy en stage au Maroc

Sur les 23 joueurs convoqués pour ce stage, on retrouve huit locaux et la plupart des habitués de la maison jaune et vert des Eperviers du Togo. Seules nouveautés de la liste à Claude Le Roy, c'est la convocation de Steve Lawson pour une première, et le retour en sélection de Woné Dové qui pourrait s'opérer lors de ce stage, s'il répondait à la convocation à lui adressée.

Selon les informations, la bande au coach français, Claude Le Roy, sera en stage du 28 Août au 05 Septembre prochain à Agadir au Maroc. Au cours de ce stage, Adebayor et compagnie auront à livrer deux matches internationaux amicaux. Il s'agit dans un premier temps le 31 Août d'un match contre le Mena du Niger, et ensuite d'un autre contre le Malawi le 04 Septembre 2017.

