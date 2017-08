Togo: Les personnes en situation de handicap impliquées

La Fédération Togolaise des Associations de Personnes Handicapées (FETAPH) organise depuis ce mercredi, 16 août à Lomé et ceci pour trois (3) jours , une rencontre de réflexion sur la protection et la sureté des personnes en situation de handicap dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

Cette rencontre qui réunit les membres des différents ministères impliqués dans les questions de résiliences et de catastrophes, les leaders des associations membres de la FETAPH a pour but de contribuer à une gestion inclusive des risques de catastrophe au Togo. Didier N'KEKPO, chef projet à la FETAPH, a indiqué qu'il faut que les personnes en situation de handicap soient informées sur le pourquoi, comment, quand et où, elles doivent être impliquées dans la gestion des risques de catastrophes ; c'est ainsi qu'elles seront en mesure de plaider pour leur participation à ce processus important désormais dans la vie de chaque nation.

« Ces trois (3) jours d'atelier vont nous permettre d'abord de faire un nombre de communications pour nous rafraîchir la mémoire, il y aura une communication sur le handicap qui va permettre à tous les participants d'avoir des informations sur les conditions des personnes en situation de handicap ; ensuite celle sur la situation du Togo par rapport aux questions de catastrophe, de crise humanitaire. Le dernier jour sera consacré à l'élaboration d'un plan d'action qui permettra au réseau de la FETAPH de pouvoir opposer une résilience par rapport aux catastrophes », a ajouté le chef projet.

Le représentant du ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la femme et de l'Alphabétisation, Stanislas Bileba, a pour sa part rassuré les différents acteurs de la prise en compte par le ministère, du plan d'action qui sera élaboré puisque selon lui, ce plan d'action doit intégrer aux politiques et stratégies du Togo.

Cette rencontre est organisée en collaboration avec les ministères en charge de la Protection civile notamment le ministère de l'Action sociale, de la Promotion de la femme et de l'Alphabétisation, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières et l'Agence nationale de la protection civile.