Mali: Don de la Ferme Piscicole Boubacar Diallo - 100.000 alevins d'une valeur de 13 millions de FCFA au Ministère de l'Elevage et de la Pêche

C'est dans le cercle de San qu'a eu lieu la remise de 100.000 alevins offerts par la Ferme Piscicole Boubacar Diallo au Ministère de l'élevage et de la Pêche. C'était en présence de la Représente du ministre, Mme Maiga Aissata Niaré, du directeur national de la pêche, Mamady Keita, le donateur Boubacar Diallo ainsi que les autres autorités administratives de la localité.

C'est dans le cadre du renforcement du programme national d'empoissonnement des plans d'eau du ministère de l'élevage et de la pêche concernant le programme aquaculture qui est d'atteindre les 5 316 tonnes courant 2017 - 2018 que la ferme piscicole Boubacar Diallo a offert un don de 100.000 alevins d'une valeur de 13.000.000 FCFA audit département. Il a pour objectif de faciliter et d'accélérer la mise en œuvre du Programme National d'empoissonnement.

La cérémonie de remise et de réception s'est déroulée à 10 km de San dans la commune de N'GOA. Le choix de cette localité est la preuve de l'intérêt que les autorités régionales et locales portent à l'épanouissement du cercle de SAN, et plus particulièrement à l'émergence d'une pisciculture durable, compétitive et intégrée aux autres activités.

Le don d'alevins composé de Clarias et de Tilapia est issu de reproduction artificielle de la ferme piscicole Boubacar Diallo. Une bonne partie de ce don soit 36 000 alevins vont servir à empoissonner la marre « FAMA » de NGOA et de faire la mise en charge des cages flottantes du programme gouvernemental à San pour le bénéfice d'une douzaine de coopérative et d'association.

Selon la Représentante du ministre de l'élevage et de la pêche, cet important don traduit la volonté du gérant de la ferme piscicole Boubacar Diallo d'accompagner le Gouvernement du Mali à œuvrer à la réduction de la pauvreté en milieu rural. Cette donation renforcera l'effort d'intensification de la pisciculture. Mais aussi, elle s'inscrit en droite ligne de la volonté de l'Etat du Mali de faire la promotion de l'Aquaculture. Elle a terminé en remerciant le donateur ainsi que ces proches collaborateurs pour leurs disponibilités et leurs soucis du travail bien fait.

Au donateur, Boubacar Diallo de poursuivre tout en saluant les efforts fournis par les plus hautes autorités de la République, précisément Son Excellence Ibrahim Boubacar Keita, pour la promotion de la pisciculture au Mali.

Il est à noter que la ferme piscicole Boubacar Diallo, basée à Tanima dans la commune de Baguinéda à 45 km de Bamako, est une pionnière de l'aquaculture moderne au Mali. Disposant des installations modernes avec des équipements de dernières générations, d'une capacité de production de 40 millions d'alevins par an. Elle intervient dans la production d'alevins, fabrique et fourniture d'aliments poissons, confection de cages flottantes, construction d'étangs en terres battus et bassins piscicoles, aménagement et empoissonnement des marres, formation pratique en pisciculture etc.

Ce geste est le fruit d'un engagement citoyen fort de la ferme Boubacar Diallo aux côtés de l'Etat pour le bénéfice de la population.