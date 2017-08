Ile Maurice: Harold Armoogum - «Good action man!»

Il rêve d'une île maurice sans fléau. il en a d'ailleurs fait le slogan de son ong : association Bien-Être de mahébourg. lui, c'est Harold armoogum, travailleur social de cette région du Sud, qui lutte contre la drogue et l'alcool, mais aussi contre la pauvreté.

Une bonne action n'est jamais vaine. Harold Armoogum est de ceux qui y croient dur comme fer. Pour lui, une bonne œuvre c'est soulager la souffrance des autres et les motiver. C'est pour cette raison que l'association dont il est le président organise régulièrement des remises de prix et de certificats à ses membres, mais pas que. Les «outsiders» qui se démarquent sont également récompensés. C'était le cas, ce dimanche, au siège de l'Association Bien-Être de Mahébourg.

Tous les ans, l'association décore ses membres : les élèves qui ont bien travaillé à l'école, ceux qui ont suivi et complété des formations et les adultes qui ont aussi fini les cours d'éducation parentale. «J'encourage tout le temps les gens. Je crois fermement que ce n'est qu'en reconnaissant leur vraie valeur qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes», soutient le président, Harold Armoogum.

C'est pour cette raison que l'association est sortie de ses habitudes pour récompenser un infirmier, Sakir Nunkoo, et une infirmière qui opèrent à l'hôpital de Mahébourg. «C'est le public qui a porté son choix sur ces personnes. Nous avons ensuite eu des feedbacks des gens qui les côtoient. Leur sourire, l'accueil qu'ils offrent aux patients et la capacité qu'ils ont à les comprendre sont quelques-uns des retours positifs reçus à leur égard. Ce que je peux dire, c'est que ce sont des personnes qui travaillent avec leur cœur. Ce qui est rare de nos jours.»

Perdu en mer

Ses premiers pas dans le social, c'est en 1989 qu'il les a faits. D'ailleurs, il se souvient, comme si c'était hier, du soulagement qui avait pu être apporté à une famille dont le chef s'était perdu en mer. «C'était ma première action sociale. Depuis, je continue avec des jeunes, d'autres associations ou des personnes qui veulent nous soutenir.»

Sa plus grande fierté en ce moment est d'être la seule organisatio non gouvernementale qui ait accès aux salles de classes du primaire pour des séances de sensibilisation contre la cigarette, l'alcool et la drogue.

«Je remercie le ministère qui nous permet de faire cela. C'est une période où ils vont bientôt être adolescents. Ils feront peut-être le choix d'essayer ces choses et il est primordial de les mettre en garde le plus tôt possible, avant qu'on arrive à ce point.» Le travailleur social, convaincu que la prévention reste la meilleure option contre ces fléaux.