Cameroun: Loi de finances 2018 - On va resserrer le contrôle de gestion

Diverses recommandations faites vendredi au terme du CIEP 2017, visant la réduction effective du train de vie de l'Etat.

Au terme de deux semaines de travaux, les membres du Comité interministériel d'examen des programmes (CIEP) se sont séparés vendredi 11 août dernier à Yaoundé. C'était en présence du ministre des Finances (MINFI), Alamine Ousmane Mey, président du comité et du ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), Louis Paul Motaze, vice-président. D'autres membres du gouvernement les ont accompagnés pour la circonstance.

Et la synthèse des travaux, portant sur 18 recommandations, a été présentée par le directeur général du budget, Cyrill Edou Alo'o, par ailleurs chef du secrétariat technique du CIEP. L'on retient d'emblée que la réduction du train de vie de l'Etat est la ligne directrice de la loi de finances 2018. Une année qui sera marquée par la conduite à terme du second triennat des programmes engagé en 2016 et la mise en œuvre du programme des réformes économiques et financières, récemment conclu avec le Fonds monétaire international (FMI).

Le CIEP 2017 a évalué 133 programmes présentés par 37 administrations. En fin d'examen, les membres du comité demandent aux administrations d'améliorer la présentation de leurs chaînes de résultats, à l'effet d'accroître la transparence de leurs budgets respectifs. Dans cette logique, le CIEP recommande aux administrations d'engager et de faire aboutir l'élaboration des outils de contrôle de gestion, à l'effet d'objectiver le pilotage de la performance et de dynamiser l'animation du dialogue de gestion.

Pour ce qui est de l'appropriation des mesures de réduction du train de vie de l'Etat, le comité souhaite que le déploiement du SIGIPES II soit effectif dans les plus brefs délais. Espérant que ce nouvel outil de gestion permette de déceler les doublons dans les dépenses du personnel et ainsi dégager des économies budgétaires considérables.

Dans la même veine, le CIEP recommande au MINFI de préparer et de soumettre à la signature du Premier ministre, un texte visant un meilleur encadrement et une rationalisation de la durée du mandat des comités, commissions ou groupes de travail. Ainsi, les frais destinés au fonctionnement de ces instances ne devraient plus être systématisés, mais subordonnés à la production de rapports dans des délais bien précis.

Le CIEP demande aussi que soient entrepris, l'audit et la révision de la mercuriale des prix, y compris des logements conventionnés. Dans la foulée, le CIEP s'engage à se réformer lui-même, pour davantage gagner en crédibilité et apporter plus de valeur ajoutée dans le processus budgétaire du Cameroun.