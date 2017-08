Cameroun: Valorisation du cacao camerounais - Des chocolatiers français intéressés

La production, l'exportation du haut de gamme et le transfert de techniques de transformation locale à inscrire dans le partenariat en vue, entre les deux Etats.

Deux maîtres chocolatiers français viennent de séjourner au Cameroun. Il s'agit de Daniel Mercier, vice-président de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France et son collègue Alexandre Bellion. Du 13 au 15 août dernier, leur mission exploratoire les a menés à la rencontre des coopératives de producteurs, mais également dans des centres d'excellence de traitement post récolte du cacao, mis en place dans les bassins de production par le Conseil interprofessionnels du cacao et du café (CICC).

Par ailleurs, les deux producteurs de gourmandises ont eu une séance de travail avec le ministre du Commerce (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atangana, lundi 14 août dernier. Daniel Mercier explique : « Ce sont des producteurs de cacao d'Obala qui sont venus au-devant de nous, expliquant qu'ils produisent des fèves de qualité et aimeraient les valoriser. Ils voulaient donc savoir si les chocolatiers français pouvaient utiliser leur production. Nous sommes venus au Cameroun en mai dernier rencontrer ces planteurs et on a effectivement constaté qu'il y avait du potentiel », assure le maître chocolatier.

A l'occasion, ils ont acheté une tonne de fèves à raison de 4 euro le kilo (2600 F), pour des besoins de tests. Une étape manifestement concluante. Car, souligne Daniel Mercier, « nous sommes revenus pour poser les base d'un partenariat afin de créer une véritable filière de valorisation des produits des terroirs du Cameroun ».

Concrètement, selon Apollinaire Ngwei, président du CICC, le partenariat vise la production et l'exportation des cacaos de haut de gamme ; l'installation d'unités artisanales modernes de transformation de cacao en chocolat ; la formation des jeunes camerounais au métier d'artisan-chocolatier ; la transformation et l'exportation des produits cacaotés semi finis de haut de gamme en France et bien entendu, la promotion du cacao du Cameroun.

Pour le Mincommerce, il s'agit, à travers ce partenariat, de placer les producteurs au centre de la filière, en leur garantissant des débouchés surs, tant qu'ils observent les bonnes pratiques.