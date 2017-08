Cameroun: Alamine Ousmane Mey - « Les comités, commissions et missions seront regardés avec attention »

interview

Monsieur le ministre, que retenir du CIEP 2017 ?

Nous venons de finaliser une étape importante dans le processus de préparation budgétaire de l'Etat du Cameroun. Nous avons veillé à ce que la cohérence avec les politiques publiques, les délimitations en matière de périmètres, l'appréciation de la qualité des indicateurs et des objectifs puissent être garanties. On peut se réjouir déjà d'une chose, au regard des résultats obtenus : c'est que les programmes sont de plus en plus stables, la cohérence est effectivement garantie et les objectifs choisis sont des plus pertinents.

L'étape suivante sera l'allocation budgétaire et plus tard, la soumission de ces propositions gouvernementales à notre parlement. Nous pensons que le Cameroun aura pour l'année 2018, un budget qui correspond à ses ambitions et qui intègre les engagements du chef de l'Etat en matière de préservation des acquis sociaux. Mais aussi qui renforce la performance, l'efficacité et l'efficience telles que souhaitées par les populations.

Quelles résolutions, en matière de réduction du train de vie de l'Etat ?

Justement, dans le cadre d'une démarche sous-régionale concertée et cohérente, le Cameroun est dans un programme de renforcement économique et financier. Ce programme commande que nous nous attardions davantage sur la mobilisation optimale des recettes, mais qu'on veille également à la qualité de la dépense. Il doit s'agir d'une dépense efficace, efficiente et surtout, une dépense opportune. Le cadre du CIEP a donc permis d'identifier les poches qui méritent d'être analysées pour réduire le coût de l'activité gouvernementale : les comités, les commissions et les missions sont des points qui vont être regardés avec une attention plus soutenue, pour que les résultats attendus au terme de ces instances puissent être délivrés dans un temps court et avec satisfaction.

En même temps, il faudrait s'interroger sur la gestion des dépenses du personnel. Une des recommandations du CIEP c'est d'ailleurs la mise en œuvre rapide du SIGIPES II. C'est une fusion du SIGIPES I et d'ANTILOPE, deux logiciels qui ont eu à montrer leurs capacités.

Quid des dépenses d'investissement ?

Justement, un autre aspect à prendre en compte au sortir du CIEP 2017, c'est celui de la priorisation des dépenses d'investissement, pour que notre rythme d'endettement soit conforme avec la vision 2035 voulue par le président de la République. Et que les investissements dans les infrastructures soient réalisés dans les délais les plus courts, afin que notre endettement utile puisse être très vite transformé en réalisations sur le terrain.