Congo-Kinshasa: Meurtre des experts de l'ONU en RDC - António Guterres déterminé à tout faire pour voir les responsables punis

« Nous avons lancé cette réponse d'urgence dès que les fonds sont devenus disponibles. Nous avons visé les plus vulnérables parmi les personnes vulnérables et notre accès à ces personnes déplacées dépend également des conditions de sécurité », a déclaré le Représentant du PAM en RDC, Claude Jibidar. « Cependant, avec près d'un million et demi de personnes déplacées dans la région du Kasaï, un soutien supplémentaire des bailleurs de fonds est essentiel pour que le PAM élargisse ses opérations et accède aux personnes déplacées plus vulnérables ».

M. Guterres s'est dit prêt à discuter avec toutes les parties concernées des modalités pratiques de travail et de suivi pour que la reddition des comptes concernant ces assassinats soit assurée. « Après mes consultations avec (le gouvernement de la RDC) et les membres du Conseil de sécurité, je présenterai des propositions adéquates », a-t-il conclu.

Copyright © 2017 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.