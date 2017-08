Ile Maurice: Elle passe la nuit au supermarché à cause de...

Elle avait disparu dimanche 13 août. Ce n'est que le lendemain après-midi qu'elle a été retrouvée. Natacha Lambeau a, en fait, passé la nuit de dimanche à lundi enfermée dans un supermarché. À la base, son père et elle étaient sortis faire du shopping à Rose-Belle.

«Mo'nn kokin Twisties. Gard inn may mwa.» C'est ce qui fait rire les sœurs de Natacha aujourd'hui. Cette dernière s'est réveillée lundi 14 août dans un supermarché du Sud et pensait avoir été arrêtée pour avoir consommé des «ti gato». Mais l'histoire aurait pu être moins drôle...

Dimanche 13 août. Reynald Lambeau décide d'emmener sa fille Natacha, 36 ans, souffrant de troubles mentaux, faire une petite virée à Rose-Belle. Au programme : shopping et bon temps. Mais leur plan change du tout au tout lorsque Reynald s'aperçoit que sa fille n'est plus à ses côtés. Pris de panique, il la cherche dans tous les coins, en vain. L'après-midi passe et ne la retrouvant toujours pas, il décide de faire une déposition au poste de police de Rose-Belle. Il prend ensuite le chemin de la maison, à cité-Barkly, Beau-Bassin, pour informer ses enfants de l'incident.

«Je n'oublierai jamais ce jour. Surtout lorsque je suis descendu du bus, seul, pour rentrer. J'avais déjà fait une déposition au poste de police de Rose-Belle. Je tremblais, j'ai marché de la piscine Serge Alfred jusqu'à ma maison», confie Reynald, qui est à la retraite.

«J'ai fait un grand signe de croix et j'ai demandé à Dieu de me permettre d'expliquer à mes enfants ce qui s'était passé. C'était très difficile parce que nous étions sortis ensemble et que je revenais seul, sans savoir où se trouvait mon enfant», dit-il. Une fois à la maison, tous paniquent et se mettent à explorer les pistes en vue de retrouver Natacha Lambeau.

«Il doit y avoir des détecteurs de mouvements et des caméras de surveillance.»

Son frère Marcus, sourire aux lèvres, est heureux d'avoir retrouvé sa sœur saine et sauve. Il s'interroge cependant. Comment est-ce possible que personne n'ait vu Natacha au moment de la fermeture du supermarché ? «Normalement, dans ce genre d'endroit, il doit y avoir des détecteurs de mouvements et des caméras de surveillance. Comment se fait-il qu'une personne puisse circuler librement dans le magasin après la fermeture ?»

La famille se dit très déçue du manque de réaction de la police, qui aurait dû les aider davantage. «Ils ont fait preuve de beaucoup d'incompétence», déplore Marcus. Ils auraient, de plus, tiré à la courte paille pour savoir qui recueillerait les informations le lendemain.

«Lorsque j'ai appelé le poste de police, le lendemain, un officier m'a dit qu'il avait pris son service ce matin uniquement et qu'il n'était pas au courant de cette affaire de disparition. Quand je lui ai demandé d'autres détails, il a agi avec hostilité au téléphone. Ce qui m'a un peu agacé», poursuit le frère. «Je lui ai demandé son nom, mais il n'a pas voulu me le communiquer. Je lui ai alors dit que j'allais passer pour savoir où ils en sont avec les recherches», ajoute Marcus.

Lorsqu'il s'est rendu au poste de police, il a constaté qu'aucune patrouille n'était à la recherche de sa sœur. Ils n'avaient toujours rien, auraient-ils fait entendre.

Le beau-frère de Natacha ne mâche pas ses mots non plus. «C'est un membre du public qui l'a retrouvée et qui les a alertés. J'ai dû leur dire (NdlR, les policiers) de vérifier les caméras de surveillance, mais ils ne l'ont pas fait. Ma femme et moi, accompagnés d'autres membres de la famille, sommes allés vérifier les caméras en question. Je leur ai demandé d'appeler l'hôpital Brown-Séquard. Comme Natacha souffre de troubles mentaux, quelqu'un aurait pu l'apercevoir et l'y conduire. C'est n'est qu'à ce moment-là qu'ils l'ont fait.»

Natacha, réjouie, ne se tracasse pas outre mesure. «Mistral osi ti pé rod mwa», dit-elle en parlant de son chat. Selon Reynald, pendant la nuit où Natacha avait disparu, l'animal n'a pas cessé de gratter le lit de sa fille avant de quitter de lui-même la maison. Mais au retour de Natacha, l'animal a à nouveau pointé le bout de ses moustaches.