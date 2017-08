Maroc: Repli de 14,9% des réserves internationales

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

En ce qui concerne le volume des transactions, après un montant de 795,5 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, il s'est chiffré à 1,8 MMDH, dont 973,3 MDH réalisés sous forme d'augmentation de capital de la part de Managem. Par ailleurs, le rythme de progression de M3 a décéléré à 5% après 5,6% en mai, reflétant principalement un ralentissement de la croissance des dépôts à vue auprès des banques de 7,2% à 6,9% et une diminution des détentions des agents économiques en titres d'Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires de 14,5% après une hausse de 16,1%. En revanche, les comptes à terme ont connu une atténuation de leur baisse de 8,1% à 5,2%, tandis que la progression de la circulation fiduciaire s'est inscrite en accélération à 7,4% après 6,2% un mois auparavant. Au cours de la semaine allant du 3 au 9 août 2017, le dirham s'est apprécié de 0,25% par rapport à l'euro et s'est déprécié de 0,42% vis-à-vis du dollar, selon BAM.

Sur le marché boursier, le MASI s'est accru de 0,6%, portant ainsi sa performance à 5,1% depuis le début de l'année, relève la Banque centrale, notant que l'évolution hebdomadaire de l'indice de référence s'explique essentiellement par les hausses des indices sectoriels "agroalimentaire" de 2,7% et "immobilier" de 2,5%, alors que ceux des "mines" et "banques" ont diminué de 1,1% et 0,5%, respectivement.

