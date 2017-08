Burkina Faso: Province du Boulgou - Deux écoles primaires menacées d'être sous paillottes

La Direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Boulgou est préoccupée par la situation de deux écoles publiques primaires (Wambako et Kouassagou). Entièrement endommagées à la suite d'une pluie torrentielle, il y a de cela quelques mois, lesdits établissements n'ont, en effet, pas encore été réfectionnés.

Des portes, des tôles, des fenêtres arrachées et projetées à l'arrière et à l'avant des bâtiments ; des mobiliers scolaires, des bureaux et des manuels scolaires abimés, des morceaux de briques éparpillés, etc. C'est le spectacle désolant qu'offrent les écoles primaires publiques de Wambako, dans la Circonscription d'éducation de base (CEB) de Tenkodogo n°2 et celle de Kouassagou, dans la CEB de Garango n°1. Ces dégâts ont été causés par un orage survenu respectivement dans la nuit du samedi 29 avril et du lundi 29 mai 2017. Ces intempéries ont occasionné le ralentissement des activités pédagogiques au niveau de ces écoles.

Face à l'ampleur des dommages, le corps enseignant des deux localités, les Comités de gestion scolaire (COGES) et les Associations des parents d'élèves (APE) ont dû trouver des locaux pour achever l'année scolaire, notamment en ce qui concerne l'école primaire de Wambako. L'inspecteur, chef de la CEB de Tenkodogo n°2, Paul Marie Sindgho, a relevé dans son rapport, que ladite école avait déjà été touchée par des tempêtes en 2012 et en 2013. Celles-ci avaient laissé la plupart des classes sans toitures. «Le COGES et l'APE ont tenté de réfectionner l'école de Wambako sans toutefois y parvenir, en raison de la modicité de leurs moyens financiers.

Cependant, un deuxième bâtiment a été construit et la première bâtisse de l'école endommagée a été réfectionnée par la mairie de Tenkodogo», a-t-il ajouté. Selon lui, les parents d'élèves, le directeur de l'école et les enseignants, au regard de la situation, envisagent un changement de site. Abondant dans le même sens, le Directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Boulgou, Charles Yougbaré, a souligné que la délocalisation de l'école de Wambako est nécessaire.

Pour lui, si les dispositions idoines ne sont pas prises, ces établissements scolaires affectés se «transformeront» en écoles sous paillottes à la prochaine rentrée scolaire. Le Directeur régional de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle (DREPPNF) du Centre-Est, Lucien Zouré, a ainsi lancé un cri du cœur et un plaidoyer pour la réhabilitation urgente de ces écoles avant la rentrée des classes, afin de favoriser un meilleur encadrement pédagogique des enfants des localités concernées.