Angola: Le Chef de l'Etat qualifie de stable son dernier mandat présidentiel

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, José Eduardo dos Santos a qualifié mercredi à Luanda de stable, politiquement et socialement, son dernier mandat présidentiel (2012/2017) à la tête de la Nation, malgré la situation économique difficile que le pays a connue durant cette période.

Prenant la parole à l'occasion de la dernière réunion du Conseil des ministres, Dos santos a dit que la situation financière difficile avait obligé le gouvernement à réajuster son programme et à redéfinir les dépenses publiques, pour la poursuite de l'agenda de développement.

C'est dans ce sens que "nous avons adopté, au temps opportun, une stratégie pour faire face à la crise, afin de pouvoir commencer un nouveau cycle économique de stabilité, non dépendant du pétrole, principale source de recette fiscale et d'exportations du pays", a-t-il ajouté.

D'après le président, la crise économique et financière a été une occasion pour le pays de se libérer de la dépendance excessive du pétrole, en vue d'accélérer le processus de diversification.

Le processus de diversification de l'économie était centré sur l'augmentation de la production interne, la réduction des importations, la fourniture du produit entrepreneurial national, la promotion et création des postes d'emploi nouveaux et la diversification des sources des revenus fiscaux et de devises, a-t-il précisé.

Selon le président, cette capacité de trouver rapidement des solutions aux problèmes les plus urgents et de l'adaptation aux contingences objectives des contextes internes et externes a été un des traits fondamentaux qui ont caractérisé le mandat de l'actuel gouvernement.

Cependant, a-t-il souligné, rien n'aurait été possible s'il n'avait pas compté sur l'inestimable collaboration des membres du gouvernement.

Dos Santos a dit qu'ensemble ils ont été plus forts et décisifs pour maintenir le pays dans la voie sûre de l'unité nationale, paix, justice sociale, développement et consolidation de la démocratie. Enfin, le président a souligné que les prochaines élections générales du 23 août étaient une preuve selon laquelle les semences jetées à terre étaient entrain de germer et que le peuple allait, certainement, récolter de bons fruits à cours terme.