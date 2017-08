Angola: Le district de Camama aura un nouvel hôpital infantile

A moins d'une semaine des élections du mercredi 23 août prochain et du départ annoncé de Jose… Plus »

Le projet approuvé par le Président de la République, José Eduardo dos Santos, a-t-il dit , vise à augmenter la couverture des services de pédiatrie et maternité dans la région sud de Luanda, outre réduire la mortalité infantile, garantir des accouchements sûrs et contribuer à la croissance de l'espérance de vie de la population.

PouLa première pierre pour la construction de cet édifice de 10 étages a été posée lundi dernier par le vice-président de la République, Manuel Domingos Vicente, au terme de la cérémonie de signature des termes d'adjudication entre le Ministère de la Santé et l 'entreprise de construction civile Construtora Casais.r ce projet, l'Etat angolais va décaissé environ 32 milliards de kwanzas (équivalent à 194 millions de dollars) seulement pour la construction et l'équipement de cette infrastructure sanitaire.

