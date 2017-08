Maroc: Grand Prix de Pau de golf

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

"Après l'excellente prestation des amateurs marocains aux Internationaux d'Allemagne, Ayoub Lguirati et Ayoub Id Omar ont disputé cette compétition aux côtés de 119 participants et participantes originaires de 14 nations", indique la FRMG dans un communiqué parvenu à la MAP.

Chez les garçons, Ayoub Souadi et Soufiane Dahmane, auteurs respectivement de 275 et 276, se sont classés 6ème et 8ème de ce tournoi disputé sur 4 tours et remporté par Nathan Trey (269).

Aux épreuves féminines, Lina Belmati et Intissar Rich ont respectivement terminé 1ère et 3ème du tournoi.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.