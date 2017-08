Afrique Australe: Georges Chicoti représente le Chef de l'Etat au sommet de la SADC

A moins d'une semaine des élections du mercredi 23 août prochain et du départ annoncé de Jose… Plus »

La délégation angolaise, conduite par Georges Chikoti, comprend le ministre de la Planification et Développement Territorial, Job Graça, le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Kiala Gabriel, la secrétaire d'Etat au Budget, Aia-Eza et le secrétaire d'État au Commerce Extérieur, José Aleixo Fernandes.

D'autres questions non moins importantes sont celles relatives aux femmes occupant des postes politiques et de décision ainsi que la stratégie et la voie à suivre route pour l'industrialisation de la SADC.

Le processus d'exemption de visas dans les États de la SADC, les vacances régionales, la création d'une fondation pour honorer les pays fondateurs de la de la SADC, la coopération entre la SADC et la Fédération Russe, l'admission de nouveaux membres (demande du Burundi et des Comores) sont également en discussion.

Cette réunion analyse des questions telles que la performance de l'économie de la SADC, la sécurité alimentaire, le VIH et le SIDA, l'opérationnalisation du Fonds de développement régional, les réformes institutionnelles de l'Union africaine et le système de libre circulation des personnes en Afrique.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.