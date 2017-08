Burkina Faso: Extrémisme violent - L'antidote du Dr Hicham

interview

Ouagadougou abrite, depuis le 14 août 2017, un séminaire sur l'antidote à l'extrémisme violent au Centre cardinal Paul Zoungrana. C'est le fait d'une fondation américaine dénommée ATLAS.

Sa mission est de promouvoir les idées de démocratie, de liberté, les droits individuels et les changements pacifiques. Hasard du calendrier, cette rencontre a débuté au lendemain de l'attaque du Café Aziz Istanbul, un acte concret et palpable de l'extrémisme violent. Le principal animateur du séminaire est le Dr Hicham El Moussaoui. Il était sur l'avenue Kwame N'Krumah dans la soirée du 13 août dernier et face à ce phénomène mondial qui cause tristesse et désolation partout, l'économiste et professeur d'université au Maroc croit fermement que la liberté et la lutte contre la corruption sont des facteurs incontournables dans la recherche des solutions. Il est par ailleurs le directeur du projet www.libreafrique.org, le volet francophone de ladite fondation. Il nous a accordé une interview le 16 août 2017.

Comment peut-on définir succinctement l'extrémisme violent ?

Il n'y a pas de définition universelle à l'extrémisme violent pour la simple raison qu'il y a une part de subjectivité. Cela dépend de qui on parle et d'où on se situe. Par exemple, une personne peut dire que les Palestiniens sont des combattants de la liberté, mais du côté des Américains ou des Israéliens, ce sont des terroristes. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette assertion. Néanmoins à partir de la dénomination, l'extrémisme, c'est le fait d'adopter des idées qui sont en rupture avec ce qui est accepté dans la société. L'auteur de ces idées peut avoir recours à la violence pour s'exprimer et les imposer. On peut retrouver de l'extrémisme violent au sein d'un couple, mais c'est le côté religieux qui est le plus médiatisé.

Vous organisez justement depuis le 14 août un séminaire sur l'antidote à l'extrémisme violent. Ça tombe au bon moment, si on ose dire, puisque Ouagadougou a été encore frappée par des terroristes. Un cruel hasard du calendrier !

Oui, c'est une coïncidence malheureuse, j'étais personnellement au Cappuccino au moment de l'attaque. Cela montre qu'on n'en est jamais à l'abri, mais cet incident ne nous a pas découragés. Au contraire, on en est sorti avec plus de détermination et de motivation pour tenir ce séminaire. Il y a certains qui se demandaient effectivement si la rencontre aurait toujours lieu, mais notre volonté a été inébranlable ne serait-ce que pour honorer la mémoire des innocents qui sont tombés. J'ai expliqué aux participants qu'il faut arrêter de penser qu'on peut être à l'abri de l'extrémisme violent et que nous devons garder la veille citoyenne pour prévenir ce phénomène. Certes, on ne peut pas l'éradiquer, mais nous pouvons contribuer à en limiter les conséquences et les fréquences. C'est tout l'enjeu du présent séminaire.

Vous qui étiez sur l'avenue Kwame N'Krumah, comment vous avez vécu cette attaque ?

Nous avons été enfermés dans le Café Cappuccino après les tirs. Les gérants du restaurant nous disaient que c'est la police qui leur a demandé de fermer les portes et d'éteindre les lumières, que c'est chaud. Ils disaient qu'il y avait une sorte de braquage non loin de là. Nous étions dans une relative sérénité, mais quand nous sommes sortis, nous avons appris un premier bilan qui faisait état de 18 morts et de blessés et qu'il s'agit d'une attaque. Dès lors, c'est comme si on subissait cette terreur, cette psychose avec des kalachs. C'était très difficile et traumatisant.

Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette déflagration mondiale liée à l'extrémisme violent ?

Il y a plusieurs facteurs. A l'intérieur d'un Etat, toutes les formes de répression et d'exclusion sont des terreaux. Prenons le cas de l'exclusion politique : lorsqu'il y a peu de démocratie, peu d'institutions de la République qui permettent d'entendre la voix du peuple, certaines personnes n'ont plus que les armes et la violence pour s'exprimer.

Il y a aussi l'exclusion économique : des gens peuvent sombrer dans le désespoir lorsqu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de perspectives, qu'ils n'auront pas un avenir meilleur. Ces gens peuvent être facilement tentés de donner une signification à leur vie en se donnant la mort. Il y a des gens, par exemple, qui vont décider de participer à la libération de la Palestine pour combler ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie.

Il y a également des facteurs externes, la géopolitique notamment : des Etats sont tombés dans le conspirationnisme ou la théorie du complot. Ils n'ont pas forcément créé le phénomène dès le départ, mais ils s'en sont servis pour faire avancer leurs pions. Concernant les Américains, c'est la même histoire : ils peuvent s'intéresser à un pays parce qu'il s'y trouve des matières premières, des marchés à prospecter ou encore un passage stratégique. Ils essaient toujours de garder le contrôle du pouvoir en place afin que celui-ci protège leurs intérêts. Cependant quand il y a un changement et que les nouveaux dirigeants ne servent plus leurs intérêts, ils vont militariser ou soutenir le groupe qui est tombé et le chaos s'installe. Ce groupe va s'opposer au pouvoir et le plus souvent aux Américains eux-mêmes. C'est exactement ce qui s'est passé avec Al Qaïda. Ils se sont servis de Ben Laden, qui était un agent de la CIA, pour frapper l'ex-URSS. Quand ses Moudjahidines et lui ont fini avec les Soviétiques, ils se sont retournés contre les Etats-Unis. De nos jours, il y a Daesh ; les Britanniques et les Américains ont contribué à leur financement parce qu'ils voulaient le renversement de Bachar Al Assad. En somme, c'est l'ingérence internationale dans les affaires internes, la recherche d'intérêts au détriment de la stabilité d'un Etat.

Votre thématique est assez audacieuse ou ambitieuse : un antidote à l'extrémisme violent. Existe-t-il vraiment un remède contre ce phénomène ?

Oui, il en existe et nous y croyons fermement. La solution passe par la liberté. Nous n'avons pas la prétention de dire que la mayonnaise prendra hic et nunc. C'est un processus de longue haleine. Regardez ce qui s'est passé dans les années 60 avec les Brigades rouges en Italie ; ce n'est pas un problème qui a été résolu du jour au lendemain. Cela a nécessité des décennies (entre 20 et 30 ans). Le plus important, ce n'est pas le temps que ça prendra, mais de s'assurer qu'on est dans la bonne direction. Par rapport à cet extrémisme violent, je pense que la voie royale à suivre, c'est la liberté. On n'a pas besoin d'être un expert pour l'expliquer, la violence engendre la violence. Pour limiter ou prévenir une violence, il faut se référer à la violence qui l'a précède. Si on se braque uniquement sur la violence en cours, on ne pourra pas résoudre le problème ; malheureusement, c'est ce que font les Occidentaux depuis 2001, la guerre contre le terrorisme. Au contraire, cela ne fait qu'amplifier la situation, il y a de plus en plus de terroristes, les foyers se développent davantage (l'Afghanistan, le Moyen-Orient, l'Asie, maintenant l'Afrique de l'Ouest). Une société libre qui chérit l'égalité des chances, l'équité, la justice sociale et lutte contre la corruption ne laisse pas la place à l'extrémisme violent.

Avant, les commanditaires de ces attaques étaient des personnes venues d'ailleurs, mais de nos jours il n'est pas rare d'entendre qu'il s'agit de nos propres compatriotes qui ont été recrutés ou approchés pour préparer une agression. Quelle lecture en faites-vous ?

Cela renforce notre conviction. Pour nous, c'est le contexte qui crée les terroristes. En plus des financements que ces gens peuvent obtenir, la question nodale de cette affaire, c'est le recrutement de leurs adeptes. La société doit faire en sorte qu'aucune personne ne soit exposée à un discours malsain. Quelqu'un qui est dans un contexte d'injustice, de discrimination ou d'exclusion, on peut être sûr à 100% qu'il va craquer si l'occasion se présente. En France par exemple, il y a beaucoup de discriminations dans le domaine de l'emploi. Au vu de deux curricula vitae qui ont la même qualité, l'employeur peut prendre Jean, Martin au lieu de Mamadou ou Mohamed. Ces personnes peuvent se sentir marginalisées et elles n'hésiteront pas à utiliser la violence pour évacuer leurs frustrations.

Après les attaques, il y a souvent des polémiques sur le manque de moyens des forces de défense et de sécurité et aussi sur une lenteur présumée de la réaction de ces forces. Comment expliquez-vous cela ?

Nous en avons parlé ce matin même, la plupart de nos Etats africains facilitent le travail des extrémistes. Ce sont des Etats défaillants, c'est-à-dire incapables d'assurer la protection de leurs citoyens sur leurs propres territoires. Par extension, ils sont incapables de fournir les services de base (éducation, santé, logements, infrastructures, etc). C'est ce qui s'est passé exactement au Nord du Mali d'où l'Etat était complètement absent. Les extrémistes sont venus de l'Afghanistan au Sahel et c'est là qu'on retrouve le plus grand nombre d'Etats défaillants.

Concernant le manque de moyens matériels et autres, nous avons parlé de la corruption. D'une manière générale, dans nos Etats, cette corruption peut siphonner les fonds qui sont destinés à la sécurité. Cherchez à savoir ce que ces forces de défense et de sécurité perçoivent comme salaires et si elles sont payées régulièrement. Peut-on risquer sa vie dans des conditions pareilles ? En plus de la liberté, la lutte contre la corruption est un enjeu majeur de la prévention de l'extrémisme violent. La corruption affaiblit les Etats et ils deviennent les destinations de choix des groupes extrémistes.