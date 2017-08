Burkina Faso: Religion orthodoxe - Des missionnaires «explorent» le Burkina

L'orthodoxie est une religion peu pratiquée au Burkina Faso. La minorité de Burkinabè qui la pratique réside en Côte d'Ivoire. Le Faso est donc une terre de mission pour les adeptes de cette religion.

Ainsi, le vicaire général de l'archevêque de Narkissos en Côte d'Ivoire et curé de la paroisse d'Abidjan, l'archiprêtre Jérémie Sylvanus Béhanzin, est présent au Burkina pour sonder le terrain afin de voir les possibilités d'une implantation prochaine d'une église orthodoxe à Ouagadougou. Rencontré le 15 août 2017 dans un hôtel de la place, il a aussi évoqué avec nous les similitudes et les dissemblances entre l'orthodoxie et le catholicisme.

Elevé au grade de vicaire général de l'archevêque au Burkina Faso il y a de cela un mois, l'archiprêtre a mis à profit ce mois d'août, période de vacances des prêtres, pour visiter le Burkina Faso, « un beau pays qu'il a l'habitude de voir à la télévision». Accompagné du sous-diacre Melesios Mahi, c'est après deux jours passés à Bobo-Dioulasso que Sylvanus Béhanzin est arrivé à Ouagadougou. Dans la capitale burkinabè, Les missionnaires ont d'abord été reçus par le chancelier de l'archevêché, le Père Jacob. Ensuite, à la cathédrale, où ils ont rencontré le vicaire Père Vincent, ils ont concélébré la messe le samedi. Ils ont aussi communié avec les maronites, qui est adeptes de l'Eglise catholique du Liban.

Au-delà de ces rencontres, la véritable raison du séjour de ces missinnaires est de voir les possibilités d'implantation prochaine d'une église orthodoxe dans la capitale. Interrogé sur la date de l'installation de l'église, nos interlocuteurs répondent que « tout est entre les mains de Dieu. » Mais avec « une population accueillante et chaleureuse », il est probable que l'implantation de l'église se fasse d'ici la semaine prochaine. En attendant, ils retourneront en Côte d'Ivoire faire le point de leur acte missionnaire à leur supérieur. Avec l'implantation de l'Eglise, selon le vicaire, des œuvres sociales telles que la construction d'hôpitaux, de centres d'accueil et d'écoles sont envisagées.

Les points communs et les différences entre le catholicisme et l'orthodoxie ont aussi été au menu des échanges. S'agissant des similitudes, ces deux réligions ont les mêmes sacrements. Jérémie Sylvanus Béhanzin explique qu'un fidèle catholique qui se convertit à leur religion peut y communier. S'il a déjà été baptisé, il ne doit plus être rebaptisé. La vénération de la vierge Marie est aussi un point commun au deux religions.

De plus, pour un catholique ou un orthodoxe, l'évènement pascal est fondamental, tout comme la messe qui le commémore. C'est une fête qui représente le sommet de la vie chrétienne. Il existe néanmoins des différences.

« Le mariage des prêtres orthodoxes est autorisé »

La différence entre l'Eglise orthodoxe et celle catholique, c'est que chez les orthodoxes, le mariage des prêtres est autorisé. En plus, dans la doctrine de l'orthodoxie, les prêtres mariés sont nommés vicaires dans les paroisses et les non-mariés sont dans les monastères en tant qu'évêques. L'Eglise catholique, elle, impose le célibat.

Pour les catholiques, le Pape est vicaire du Christ et préside la charité de toutes les églises. Il est l'autorité supérieure. Les orthodoxes ne reconnaissent pas cette juridiction supérieure.

L'autre différence est liée au calendrier liturgique : les orthodoxes font la liturgie byzantine, suivant le calendrier julien, alors que les catholiques accomplissent le rite liturgique selon le calendrier grégorien.

Tout en déplorant l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la nuit du dimanche 13 août sur l'avenue Kwame Nkrumah, l'archiprêtre et le sous-diacre considèrent que ce sont des soubresauts auxquels Dieu mettra fin. Eux qui étaient présents, cette nuit d'horreur, dans un restaurant non loin du lieu de l'attaque terroriste, demandent à Dieu de toucher le cœur de ces assassins car il est inadmissible de tuer un être humain sous prétexte de rendre gloire à Dieu.