Burkina Faso: L'après 13 août - Emotion et recueillement pour le rapatriement des deux Koweitiens

Ils étaient sur le territoire burkinabè pour transmettre leur savoir au nom de leur fondation "Hihya'ou Toura" qui signifie humanitaire pour les profanes.

Mais du fait des attaques terroristes, ce sont les deux pieds devant qu'ils retournent dans leur mère patrie. Autant dire que c'était un voyage sans retour ! Hier 16 août 2017 devant de nombreux fidèles sunnites émus par la barbarie des deux terroristes, dans le recueillement, les corps des deux Koweitiens morts au Burkina ont été rapatriés. Après la prière mortuaire à la mosquée et à l'aéroport et le recueillement des autorités burkinabè, c'est à bord d'un vol spécial que les dépouilles du docteur et du président des imams ont pris la direction du nord de la péninsule arabique.

Après la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, ils étaient au Burkina pour un séminaire. Mais des lâches ont décidé que leur parcours sur terre s'arrête ici. En effet les deux Koweitiens, l'un enseignant et l'autre président des imams du Koweït, arrivés au Burkina, avait pris pension à l'Hôtel Bravia.

Au vu d'un renseignement pris sur internet, « Aziz Istanbul » est l'un des restaurants qui ne vend pas d'alcool ni de viande de porc. C'est ainsi qu'ils s'y rendent pour dîner, mais ils n'en ressortiront pas vivants. 72 heures après le forfait, les autorités koweitiennes ont envoyé un avion spécial récupérer les corps de leurs deux ressortissants. Les adeptes du mouvement sunnite, pour qui ils étaient venus, n'ont pas marchandé leur mobilisation pour accompagner les deux dépouilles mortelles à l'aéroport.

D'abord dans un bref prêche dans leur mosquée, ils ont imploré Allah pour qu'il pardonne aux ignorants et apaise les cœurs meurtris. De là, ils ont pris la direction de l'aéroport où aura lieu la dernière prière mortuaire pour les deux missionnaires avant leur rapatriement au Koweït. A pied, quelques rares personnes en véhicules ou à moto, ils ont constitué une longue file silencieuse qui s'étendait de la mosquée à l'aéroport. A l'entrée les gendarmes du peloton d'intervention de l'aéroport sont sur leur garde. L'émotion est palpable. Un des étudiants burkinabè des deux défunts au Koweït ébranlés par le douloureux évènement nous confie qu'ils leur apprenaient l'amour du prochain et l'affection pour l'humain. « Sincèrement ils étaient comme des pères pour nous », déclare Adegoke Abdoul Samade avant de fondre en larmes. Affligé, l'étudiant n'a pu poursuivre son récit. Le moment est difficile. C'est dans ce contexte que les corps arrivent pour le cérémonial.

Le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, et celui des Affaires étrangères arrivent pour être aux côtés des communautés sunnite et koweitienne. Simon Compaoré a formulé le vœu d'apaisement des cœurs et souhaité que l'avion transportant les dépouilles mortelles arrive à bon port à Koweït City.

En retour, l'envoyé du Koweït présente ses condoléances au peuple burkinabè. Pour lui, les deux pays doivent faire de cette attaque une occasion de combattre ensemble le terrorisme et renforcer leur coopération. En sus il souligne la nécessité d'œuvrer à la prédication dans la bonne forme.

Attristés, consternés ils le sont, car les visages le dénotent en cette soirée. Mais ils ne peuvent que s'en remettre à la Providence et espérer que Dieu nous épargne de telles horreurs. Ce qu'ils peuvent encore faire pour les deux prêcheurs, c'est prier pour qu'Allah les accueille dans sa grande maison. Sortis nombreux, une fois à l'aéroport, ils ne verront plus la suite de la scène dont ils ont souhaité pourtant être témoins jusqu'au bout. Mais tous ne pourront pas accompagner les deux Koweitiens jusqu'aux pieds du géant oiseau des airs affrété pour les ramener dans leur pays. Le ministre des Affaires étrangères, lui, émet le souhait qu'il y est un islam de paix au Burkina Faso.