Burkina Faso: Formation aux métiers - 1785 jeunes bénéficient de kits d'installation

Le ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelles, a lancé officiellement, le processus de remise de kits et de fonds de roulement à 1785 jeunes formés aux métiers, le lundi 14 août 2017 à Ouagadougou.

Diplômée du Centre de formation professionnelle de Ouagadougou (CFPO), Raïssa Nikièma dispose désormais des ressources nécessaires pour produire de la tomate, de l'oignon et du piment à Komsilga. En effet, elle a reçu un kit d'installation et un chèque de 190 000 FCFA du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle pour monter sa microentreprise.

Comme elle, ce sont au total 1785 jeunes des 13 régions du Burkina Faso, soit 226 de la région du Centre, qui vont bénéficier de kits et de fonds de roulement. D'un coût global de 1 milliard 80 mille FCFA, l'opération de remise a été lancée officiellement, le lundi 14 août 2017, à Ouagadougou. Selon le secrétaire général du ministère en charge de la jeunesse, Brice Yiogo, cette opération qui est à sa troisième édition vise à résoudre le problème de l'insertion professionnelle des jeunes en général et particulièrement ceux formés aux métiers.

Pour lui, les diplômés des centres publics ou privés de formation professionnelle sont confrontés à la rigueur du marché de l'emploi burkinabè, les empêchant de gagner leur vie de manière décente. «C'est pourquoi, le gouvernement a initié en 2014, une mesure relative à l'installation des jeunes formés aux métiers», a-t-il indiqué. Selon M.Yiogo, cette mesure a pour objectif de promouvoir l'insertion économique des jeunes en milieu urbain et rural à travers la mise à leur disposition, de kits d'installation et de fonds de roulement pour la création de microentreprises.

Toutefois, il a souligné que la mesure ne saurait produire les résultats escomptés sans le concours des bénéficiaires. Il les a donc invités à une gestion responsable des kits et des fonds remis entre leurs mains. Il les a, par ailleurs, exhortés à faire preuve de courage et de détermination dans la création et la gestion de microentreprises.

Une invite bien reçue par les bénéficiaires qui ont, par la voix de leur représentante, Raïssa Nikièma, rassuré les autorités que les kits et fonds de roulement qui leur ont été offerts seront utilisés à bon escient. «La balle est désormais dans notre camp. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner le gouvernement dans son élan et sa ferme détermination à lutter efficacement contre le chômage des jeunes», a-t-elle promis.