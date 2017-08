Ghana: Camps SOVICAP 2017 - 130 vacanciers en route pour le Ghana

Le directeur général de la promotion de l'éducation sociale, Amadou Kounda, a confié pour sa part, que l'Etat dispose d'un personnel qualifié qui supervise les activités des promoteurs de camps de vacances en vue d'un respect du cahier des charges. A ses dires, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, délivre les autorisations au niveau national pour permettre aux organisateurs de mener sereinement leurs activités. « Pour les mesures sécuritaires, les forces de défenses et de sécurité sont sur les voies. La sécurité des enfants incombe également aux promoteurs. Ceux-ci doivent prendre les précautions pour se faire escorter vers les sites d'hébergement », a-t-il souligné.

M.Sanou a fait savoir que tout le personnel de SOVICAP est formé et diplômé. Selon lui, sa structure qui existe depuis 28 ans, a bénéficié, cette année, de quatre autorisations du ministère en charge de la famille, qui s'occupe des activités socioéducatives. Au Burkina Faso, il y a un décret et 5 arrêtés interministériels, un cahier des charges et des fiches techniques qui réglementent les colonies et camps de vacances, a-t-il ajouté. Il a soutenu que depuis une dizaine d'années, les activités de la SOVICAP entrent en droite ligne de la politique du gouvernement en ce qui concerne les loisirs éducatifs au Burkina Faso. Pour lui, la SOVICAP est une structure «sérieuse», soucieuse de la sécurité des enfants.

Le directeur général de la Sortie de vacances internationales pour la culture et l'amitié entre les peuples (SOVICAP), Pasteur Idrissa Sanou, a donné le top de départ de la 2ème sortie des camps vacances de la SOVICAP, le mercredi 16 aout 2017, à Ouagadougou. La colonie, en partance pour le Ghana, est composée de 130 enfants. Durant leur séjour au pays de Kwame N'Krumah, les participants auront droit à 20 heures de cours d'anglais gratuit, une immersion linguistique de 96 heures pour favoriser le bain linguistique des participants, des causeries éducatives sur les grossesses indésirées et les violences sexuelles.

