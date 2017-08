Togo: UNIR y renonce sine die !

Israël et l'Egypte reviennent en force en Afrique. Le premier Sommet Afrique-Israël aura lieu en octobre… Plus »

On se rappelle aussi que contrairement au PNP qui réclame un retour à la Constitution de 1992, UNIR salue "la démarche inclusive de la commission de réflexion sur les réformes politiques institutionnelles et constitutionnelles pour leur travail de sensibilisation sur le bien-fondé des réformes afin que les populations en soient outillées dans toutes les préfectures du Togo".

Il n'en demeure pas moins que le parti, malgré ce report, soutient "la politique de décrispation de la vie politique et les efforts de modernisation et de développement du Togo du chef de l'Etat".

Mais preécise cette source, "il ne s'agit pas d'une annulation mais d'un simple report". On peut dire que c'est une décision responsable qui en vallait la peine pour éviter tout risque d'affrontenent entre les cortèges du PNP et du parti au pouvoir.

Entre temps envisagée, pour manifester leur soutien aux actions du président Faure Gnassingbé, la marche des militants et synpathisans du parti UNIR (Union pour la République), n'aura plus lieu le 19 Août prochain, concommitamment à celle du parti de l'opposition, PNP (Parti Nationaliste Panafricain) de Tikpi Atchadam.

