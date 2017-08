Burkina Faso: Fête du "shitoumou" à Bobo-Dioulasso

Les trois attaques terroristes coordonnées du 14 et 15 aout (à Ouagadougou et Douenza et Tombouctou au… Plus »

Le représentant du parrain à cette 13e édition, Adama Sanou, a dit que l'intérêt de cette fête des chenilles se situe à plusieurs niveaux. Pour lui, c'est une occasion d'échanges et de débats entre les différentes couches sociales. La fête, a poursuivi M. Sanou, permettra aussi de discuter de l'avenir de la chenille. Enfin, la chenille, selon lui, est une source de revenus pour les femmes qui œuvrent dans la filière. «Mon souhait est que dans les années à venir, on puisse trouver des boîtes de conserve de chenilles ici», a conclu Adama Sanou.

Donc, nous voulons magnifier cette culture et encourager les gens à consommer les chenilles», a laissé entendre le président de l'AECB, Lassina Sanon. Selon le 4e adjoint au maire de la commune de Bobo-Dioulasso, Alain Sanou, cette initiative vient apporter un plus dans le tissu économique, touristique et culturel de la ville de Sya. Et par ailleurs, elle s'inscrit dans la politique de développement de la ville mise en place par le maire. «Le maire veut développer la commune à travers la culture et les chenilles font partie aujourd'hui de l'identité culturelle de la ville de Bobo-Dioulasso», a-t-il souligné.

Pour la 13e année consécutive, l'Association pour l'épanouissement de la Commune de Bobo-Dioulasso (AECB) organise du 14 au 20 août 2017 dans la ville de Sya, la fête des chenilles de karité communément appelé «shitoumou» en dioula. Elle est placée sous le thème «Quelle stratégie pour une transformation industrielle de la chenille de karité ?». De l'avis des organisateurs, l'objectif est de promouvoir la consommation des chenilles de karité. «Nous voulons par cette initiative, mettre en valeur les chenilles de karité. Quand on parle de chenille, on ne voit que Bobo-Dioulasso.

