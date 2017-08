Ile Maurice: Camp-de-Masque-Pavé - Au royaume des «zanana»

Le centre de Camp-de-Masque-Pavé est, pour sa part, plus mouvementé. Magasins, salons de coiffure, mini market, supermarché et autres boutiques, tout y est. Le village hall où se déroulent la majorité des activités, le centre social, le dispensaire et un open gym, qui a été inauguré il y a environ deux ans, se trouvent, eux aussi, non loin. «Sa enn bon prozé ki nou finn gagné. Éna bokou zen ek madam ki vinn isi pou fer lexersis», dit un habitant.

La famille Geerdharry n'est pas en reste. La cour de Dharam est remplie d'ananas. Ce sexagénaire explique qu'auparavant, il louait plusieurs arpents pour la culture de ces fruits. Mais plus maintenant. «Aster mo pa kapav. Mo res zis samem. Bann zanfan pa tro anvi fer parski li enn travay later ek bann zanfan inn aprann. Alor zot rod pli bon travay.»

Pour en revenir à nos «zanana», certains habitants les cultivent même dans leurs cours. On pourrait dire qu'il s'agit d'une «tradition» dans le village. «Isi, samem nou tradision. Éna bo-kou fami ki pé kontign plant li. Kapav zot pa fer li an gran kantité kouma avan, mé zot ankor fer li. Éna zot zanfan pé gard sa tradision-la», confie Satyam.

«Aster nou bann karo trouv dan bann simé andan. Sa later-la pou tablisma, zot inn répran li, akoz sa éna kann lor-la aster», poursuit l'habitant de Camp-de-Masque-Pavé. Pourquoi aimez-vous cet endroit ? «Il y règne le calme et la tranquillité. Il y a une rivière située non loin, larivier kiosk. Ce lieu est connu comme un coin de détente», explique Satyam. D'ailleurs, il est venu prendre l'air en compagnie de son beau-frère, qui est de passage dans son village. «Li pa abitié isi li, mo pé fer li visité inpé», dit-il en rigolant.

