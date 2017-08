L e rêve est devenu réalité pour une centaine d'agents du Port autonome d'Abidjan (Paa). en effet, à la faveur de la politique sociale qu'il a initiée, le directeur général du Paa, hien Yacouba Sié, a permis à plusieurs employés de son établissement de goûter aux joies d'être propriétaires de maisons à Akouai Santai, route d'Abatta, commune de Cocody.

Lors de la cérémonie solennelle de remise des clés de maisons villas basses et duplex aux travailleurs du Paa, relative à la première phase du projet et qui a eu lieu le 10 aôut dernier sur le site, le ministre des transports, Amadou Koné, a salué cette opération immobilière. Car elle s'inscrit dans la problé- matique du logement et demeure un sujet de premier intérêt pour le Président de la République et le gouvernement puisqu'il s'agit d'offrir aux Ivoiriens, un cadre de vie décent, propice à l'épanouissement de familles.

Félicitant le Pca et le directeur général du Paa pour cette initiative de réaliser cette opération immobilière au profit du personnel, Amadou Koné s'est dit heureux de voir le Port autonome d'Abidjan, entreprise citoyenne, jouer pleinement son rôle d'accompagnement de l'etat dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale visant à offrir aux Ivoiriens une réelle amélioration de leur condition de vie.

« monsieur le directeur général, faciliter l'accès au logement de vos collaborateurs et par ricochet de leurs familles, est un acte d'une haute portée sociale que vous posez, et qui assurément restera gravé en lettres d'or dans leurs mémoires. oui, soyez assuré qu'ils se souviendront de vous et que l'histoire le retiendra. », a fait remarquer le ministre des transports, tutelle du Paa. A l'endroit des heureux bénéficiaires, il a souligné que les prix pratiqués dans cette zone, sont 50 fois moins chers. Leur demandant de prendre soin de l'ensemble de la cité.

Amadou Koné a donc invité le promoteur à accélérer les travaux des autres tranches afin de livrer dans les délais, les logements restants à leurs acquéreurs. Avant de demander à hien Sié ainsi qu'aux responsables de toutes les structures sous sa tutelle, de poursuivre résolument cette action de haute portée sociale qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Président de la République. « La question de l'accès au logement et à la propriété ne saurait être l'affaire du seul ministère en charge des logements. », a-t-il insisté. Pour sa part, le directeur gné- ral du Paa, hien Sié, a rappelé que le 18 février 2016, c'était la cérémonie de pose de la 1ère pierre des travaux de construction de logements du personnel. et 18 mois plus tard, c'est la remise des clés de la première tranche de cette opération immobilière aux premiers bénéficiaires.

Pour le dg du Paa, son objectif, en parfaite symbiose avec celui du président Alassane ouattara, est d'éviter que les Ivoiriens ne soient « condamnés à payer à vie des loyers, souvent excessifs, sans aucune perspective d'accéder à la propriété ». La construction de logements de masse pour les travailleurs étant pour hien Sié, un témoignage de son adhésion totale à la vision du Chef de L'etat. toute chose qui a amené le Paa à mettre en valeur les terrains dont il dispose pour la réalisation d'une opération immobilière.

« C'est un total de 500 logements qui seront réalisés, dont une première tranche de 124 (maisons basses-villas et duplex) déjà disponibles et le reste le sera avant la fin de l'année 2018. Ce projet est une continuité dans la volonté de l'Autorité Portuaire d'offrir aux travailleurs de l'entreprise un toit, symbole d'une dignité pour la famille. », a relevé hien Sié. Rendant au passage hommage au directeur général du Paa d'alors, feu Jean-michel moulot, qui en 1996 déjà, avec l'accord de son Conseil d' administration, cédait à 450 de leurs occupants, les logements des cités Vigie, cité du Personnel, cité des directeurs et cités des cadres, construits par le Port. et pour permettre au maximum de travailleurs d'être logés, avait acquis des terrains à la Palmeraie et Akouai Santai pour poursuivre l'accompagnement du Port autonome d' Abidjan à la cession à la propriété des travailleurs.

Le dg du Paa a invité les bénéficiaires de ces logements fraichement livrés, à faire diligence dans les procédures de paiement, afin que le promoteur puisse réaliser dans les délais convenus les différentes autres tranches du projet. Il a rassuré les travailleurs qui n'ont pas encore acquis de logements que la direction générale s'engage à les accompagner dans ce sens. Cette cité subdivisée en deux quartiers portera les noms de Jean-michel moulot et hien Sié.

Au nom des récipiendaires, moulot tchakré a remercié le directeur general du Paa, l'entreprise Piemme construction Côte d'Ivoire. « nous sommes passés d'un rêve hier, à la réalité en cet instant. Car, s'offrir un toit à Abidjan de nos jours, n'est pas chose aisée, encore moins permis à tout le monde. Cet acte de haute portée sociale de la part de l'Autorité portuaire, vient à n'en point douter, corroborer la vision du Chef de l'état qui voudrait que chaque Ivoirien ait un toit. et, c'est ce que vous avez fait monsieur le directeur général. », a salué moulot tchakré. et d'ajouter: «en posant cet acte, vous apaisez les cœurs de vos agents et contribuez à leur épanouissement, leur bien-être et à l'amélioration de leur condition de vie. oui, un travailleur, dont la famille est bien logée et qui est à l'abri des tracasseries de loyer, est un agent épanoui. et cette politique sociale, monsieur le directeur Général, vous l'avez bien déployée».