Sierra Leone: Le PAM distribue de la nourriture à des milliers de personnes touchées par les coulées de boue

Des heures après les coulées de boue de lundi dernier autour de Freetown, le PAM a commencé à distribuer des rations contenant du riz, des légumineuses, de l'huile végétale et du sel pour deux semaines, aux communautés les plus touchées de Regent, Sugar Loaf et Mortomeh qui se trouvent autour de la capitale. L'assistance alimentaire est fournie aussi bien aux survivants des coulées de boues qu'aux foyers qui les accueillent, mais également aux équipes de sauvetage et aux travailleurs dans les morgues.

L'ONU a demandé au PAM de soutenir et de coordonner une intervention humanitaire commune et efficace pour assurer que la nourriture, le logement et autres aides essentielles soient disponibles le plus vite possible pour ceux qui en ont besoin.

« Les coulées de boue ont laissé dans leurs sillages la mort et la dévastation » a dit le Représentant et Directeur-Pays du PAM, Housainou Taal. « Nos pensées et prières vont aux victimes et à leurs familles. Parallèlement, nous nous concentrons sur les survivants, afin qu'ils puissent se rétablir et aller de l'avant.»

L'expérience de l'épidémie d'Ebola en Sierra-Leone a préparé la communauté humanitaire à agir de manière rapide à l'urgence actuelle. Au-delà de l'assistance alimentaire, le PAM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et d'autres partenaires dans les efforts de recherche et sauvetage, notamment en fournissant une cartographie logistique et géo-spatiale des zones de désastre ainsi que d'autres services.

« Nous espérons que les pluies et les inondations soudaines vont cesser, afin que l'urgence actuelle ne se transforme pas en une plus grande catastrophe», a déclaré Taal.

Le PAM travaille en Sierra-Leone depuis 1968. Notre assistance alimentaire et nutritionnelle aide plus de 800 000 personnes à développer leur résilience et vient en aide aux personnes les plus vulnérables du pays, notamment les orphelins et survivants d'Ebola, les personnes atteintes du VIH ou de la tuberculose, et les petits exploitants agricoles.