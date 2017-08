Cote d'Ivoire: Cissé Bacongo à propos du 3é congrès du RDR - "C'est un congrès du destin"

« Rassurez-vous M. le Ministre, Adjamé sera mobilisée pour la réussite de ce congrès », a martelé le second. Pour le premier, Adjamé reste et demeure un bastion traditionnel du Rassemblement Des Républicains. « Personne n'est contre personne à Adjamé. C'est main dans la main que nous allons nous retrouver au palais de la culture », at-il fait savoir.

« Nous ne devons pas commettre d'erreurs. Parce que nous avons une responsabilité extraordinaire de travailler dans les sillons tracés par le président de la République », a déclaré le chef de la délégation du RDR à Adjamé. Tour à tour, le maire Youssouf Sylla et le secrétaire départemental Farikou Soumahoro ont rassuré quant à l'engagement de leur localité à se mobiliser pour le succès du prochain congrès, en dépit de la "rupture de confiance" entre le sommet et la base.

Non sans s'interroger sur l'attitude du principal allié du parti logé à la rue Lepic, le PDCI, quant à la question de l'alternance. Face aux récriminations récurrentes de la base, le conseiller du président de la République s'est voulu rassurant. « Vous avez raison. Mais tant que la marche se poursuit, le balancement des bras se poursuit également », a-t-il confié. Et d'exhorter les militants et les cadres à ne pas commettre l'erreur de se mettre en marge de la lutte pour la conservation du pouvoir.

C'est pourquoi il les a invités à aller à ce rendez-vous solidaires et mobilisés. « Ce congrès est le vôtre. Nous devons taire nos différends et aller main dans la main à ce 3ème congrès de notre parti », a-t-il ajouté.

Copyright © 2017 Le Patriote. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.