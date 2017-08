Burundi: Le pays «terrain fertile pour le trafic d'armes», selon un rapport de l'ONU

La Commission d'enquête sur le Burundi et son Président Fatsah Ouguergouz présenteront à… Plus »

Cette frontière entre le Burundi et la RDC est décidément bien poreuse. Les experts ont en effet également mis à jour un trafic d'armes entre les deux pays. L'œuvre d'officiers burundais, qui achemineraient armes et munitions au nord de l'axe Bujumbura-Uvira, en RDC, jusqu'à la rivière Rusizi qui sépare les deux pays.

« Les plaines de Rusizi et les rives du lac Tanganyika continuent d'être un terrain fertile pour la mobilisation armée et le trafic d'armes », écrivent les experts de l'ONU dans le rapport final présenté ce jeudi devant le Conseil de sécurité (à 10h TU). Car si le rapport se concentre sur l'état de la situation sécuritaire en RDC, ses auteurs pointent également la présence de groupes armés et l'existence de trafics d'armes en provenance de pays voisins. C'est notamment le cas sur la frontière entre la RDC et le Burundi, un pays en crise depuis plus de deux ans.

Le rapport des experts de l'ONU sur la situation en République démocratique du Congo, présenté ce jeudi 17 août au Conseil de sécurité, pointe les liens entre le Burundi, en crise depuis deux ans, et la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.

