Cameroun: La machine à fabriquer des talents s'ébranle

Dans les jours à venir, des techniciens et spécialistes parcourront villes et villages du Cameroun à la recherche des futurs Roger Milla et Samuel Eto'o qui vont intégrer l'Académie nationale de football(Anafoot). C'est l'une des décisions majeures du premier conseil d'administration de l'Académie tenu le 16 août 2017 à Yaoundé sous la présidence de Issa Hayatou, président dudit conseil.

La réunion a débouché sur le projet de détection des jeunes talents disséminés à travers le territoire. « Nous avons créé dix pôles régionaux et nommé les responsables qui vont aller dans les régions, départements et villages du Cameroun chercher la perle rare », a annoncé le directeur général de l'Anafoot.

A l'issue de de la prospection sur le terrain, 50 jeunes seront retenus vingt-cinq filles et autant de garçons. « On va les réunir dans les chefs-lieux de régions pour mieux les encadrer. Et l'année prochaine quand ces enfants auront entre 11 et 13 ans, il y aura d'autres tests qui leur permettront d'entrer à l'Académie nationale de football ici à Yaoundé », explique Carl Enow Ngachu.

L'accès à l'Anafoot se fera via une modique contribution financière. « Quand un enfant est sélectionné à l'Académie, il doit s'acquitter des frais d'inscription qui s'élèvent à 10 000 FCFA (environ 17$), et une somme de 40 000 FCFA (presque 67$) lui sera réclamé pour l'équipe de travail. D'autres modalités entreront en jeu lorsque le jeune sera dans le centre », détaille-t-il.

Egalement dans la ligne de mire de l'Académie nationale de football, la formation aux métiers du football. « Nous pensons à l'avenir du football camerounais, à la vie de ses acteurs, à la fin de leur carrière, à tous ceux qui s'intéressent aux métiers du football. On fera des formations pour eux. Nous leur remettrons des diplômes qui leur permettront de trouver de l'emploi », promet le directeur général.

La mise en musique de toutes ces stratégies nécessite d'importants moyens financiers dont ne dispose pas encore la structure. « Pour un début, étant donné que l'Anafoot ne vit pas encore sur fonds propres, mais grâce aux subventions de l'Etat, nous avons recruté un petit personnel qui puisse nous permettre de travailler en attendant de pouvoir générer nos propres ressources ».

En rappel, l'Anafoot a été mise en place par le président de la République du Cameroun dans l'optique de préparer la relève et perpétuer l'hégémonie « Lions Indomptables », mais aussi d'assurer la reconversion des footballeurs camerounais. Ceci, dans une vision permanente de professionnaliser le football local dans toutes ses composantes.

Cet établissement public administratif spécialisé, a entre autres missions de d'assurer la formation initiale et continue des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique élaborée de la discipline ; de développer l'expertise nationale dans ses différents métiers ; de collecter, conserver et diffuser de la documentation relative au football.