Burkina Faso: Attaque café Aziz Istanbul - Les présidents d'institution au chevet des blessés

Les présidents d'institutions burkinabè étaient, le 16 août 2017, au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO). Objectif : témoigner leurs compassion et solidarité aux personnes blessées suite à l'attaque du Café « Aziz Istanbul » ainsi qu'à leurs familles. Ils ont également traduit leur soutien au personnel soignant du CHU-YO et aux Forces de défense et de sécurité, grâce à qui le pire a été évité. Une enveloppe financière de 700 000 F CFA a aussi été remise aux premiers responsables du CHU-YO pour la prise en charge des blessés.

Solidarité, compassion et encouragement ! C'est ce que les présidents d'institutions burkinabè sont allés témoigner au Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO) aux blessés suite à l'attaque terroriste du Café « Aziz Istanbul » dans la nuit du 13 août 2017,. « C'est un message de solidarité avec les victimes et leurs familles. Un message de solidarité avec le personnel soignant, les Forces de l'ordre qui ont été efficaces et qui nous ont permis d'éviter le pire.

Au-delà de cette attaque, ce sont les institutions républicaines qu'on veut attaquer. Ces attaques peuvent désorganiser leurs fonctionnements puisque les institutions étant en première ligne dans le fonctionnement du pays », a déclaré le porte-parole de la délégation, Kassoum Kambou, président du Conseil constitutionnel. A l'en croire, les blessés se portent de mieux en mieux grâce aux efforts du personnel soignant.

« Nous avons pu échanger quelques mots avec l'un des malades, notamment celui qui a reçu une balle dans la tête. Il a dit qu'il y a du mieux et nous pensons que d'ici peu, il pourra se remettre », s'est-il réjoui. Ses propos sont soutenus par le Directeur général du Centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo (CHU-YO), Robert Sangaré. « Nous pouvons dire qu'il y a une évolution positive dans la mesure où la majorité des blessés, après les 2 premiers jours, ont pu être libérés. En principe, leur pronostic vital n'est pas engagé », a-t-il laissé entendre.

L'un des blessés sera évacué à l'étranger

Il a confié que 25 personnes blessées ont été transférées au CHU-YO après les heures qui ont suivi l'attaque. 4 d'entre elles ont rendu l'âme et 5 sont toujours entre les mains du personnel soignant, a confié Robert Sangaré. Pour des questions de commodité, 2 ont été transportées à l'hôpital Blaise Compaoré, et 3 sont restés au CHU-YO. Sur instruction du gouvernement, l'un, d'entre elles, sera évacué à l'étranger pour des soins plus appropriés. Mais, pour cela, il faut que sa santé se stabilise, foi du DG du CHU-YO. Toute chose qui lui permettra de supporter le voyage.