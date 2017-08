Cote d'Ivoire: Cimef 2017, Hamed Bakayoko - "Ne transformez pas l'Islam en une idéologie politique"

Et réconcilier les règles et les valeurs de l'Islam» a signifié cet islamologue. Exhortant ainsi la communauté musulmane au "Djihad de l'équilibre". Il est bon de noter que le CIMEF 2017 prend fin le 16 août prochain.

Non sans manquer de rendre hommage au prédicateur international, le Pr Tariq Ramadan, pour ses enseignements et ses prêches. Dans sa conférence inaugurale, Pr Tariq Ramadan a invité les musulmans à abandonner les clichés. Du moins ce que l'occident pense de l'Islam. « (... ) L'islam est une règle qu'il faut respecter. Dans toutes nos compréhensions de l'Islam, nous devons rechercher l'équilibre.

Aussi, a-t-il invité les imams à continuer de prier pour une paix définitive et relever le défi sécuritaire en Côte d'Ivoire. Pour le ministre d'Etat, le thème de ce colloque vient à propos. L'Islam qui est une religion de paix, a-t-il poursuivi, qui regorge de valeurs. « Nous devons nous approprier ces valeurs pour vivre en paix. Quelle que soit la puissance d'un pays, on ne peut pas mettre un policier ou un gendarme dernière chaque habitant.

Invitant ainsi les musulmans à pratiquer un islam de paix. Pour lui, ce colloque apportera un souffle nouveau à l'Islam. « Nous espérons que les différents sujets qui seront abordés lors de ces assises contribueront à renforcer l'Islam de paix, du juste milieu, de fraternité et de cohésion en Côte d'Ivoire et partout en Afrique », a espéré le guide de la communauté islamique en Côte d'Ivoire. Mais bien avant, le Cheick Boikary Fofana a tenu à féliciter le ministre d'Etat Hamed Bakayoko pour sa nomination à la tête du ministère de la Défense.

Et ce, autour du thème « L'Islam et les défis contemporains ». Le président du Conseil supérieur des imams (Cosim), le Cheick Boikary Fofana, à l'ouverture de ses assises, s'est réjoui de la tenue de la 9ème édition du CIMEF, en terre ivoirienne. Et ce, après de celle de l'an 2000. « (... ) Ce colloque se veut une rencontre d'échanges et de partage d'expériences entre les musulmans venus de la Belgique, de la France, de la Suisse et ceux de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali ... pour éviter ou prévenir des crises », a expliqué le président du Cosim.

Justement, c'est pour éviter des interprétations tendancieuses de cette religion, de promouvoir un islam de juste milieu et de paix que des responsables d'associations islamiques de dix-huit (18) pays organisent, depuis hier au Village des Technologies de l'Information et de la Biotechnologie (Vitib) à Grand-Bassam, le Colloque international des musulmans de l'espace francophone (CIMEF) édition 2017.

